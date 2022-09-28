Нова прем’єрка Італії відповіла Зеленському і висловилася щодо України

Україна сподівається на подальшу плідну співпрацю з італійським урядом

Нова прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна продовжуватиме підтримувати український народ, який зараз так відчайдушно бореться за свою свободу та незалежність. Свою позицію вона висловила, відповідаючи на вітання із перемогою у напружених виборах від українського лідера Володимира Зеленського.

Послання нового італійського лідера можна знайти на її офіційній сторінці в Twitter. Мелоні наголосила, що Зеленський обізнаний про готовність італійців і надалі підтримувати Україну у її боротьбі.

"Шановний Володимире Зеленському, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу, — зазначила Джорджа Мелоні. — Будьте сильними та зберігайте свою непохитну віру!"

Варто зазначити, що у своєму зверненні до нового прем’єра Італії Зеленський наголосив: Україна дуже цінує високу підтримку цієї країни, яку та надала під час повномасштабного російського вторгнення. Також український президент додав, що щиро сподівається на продовження плідної співпраці із новим італійським урядом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому вибори в Італії не є великою проблемою для України, як це очікувалося раніше.

При цьому деякі деякі експерти все ж вважають, що навіть за відсутності прямої підтримки путіна, Мелоні здатна до певної міри допомагати російській федерації.