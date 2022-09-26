Нічого хорошого для Європи: вкрай праві виграли вибори в Італії, в коаліції буде і друг путіна

У коаліції різні думки щодо частини ключових питань

Після відставки Маріо Драгі в Італії 25 вересня відбулися позачергові парламентські вибори. За попередніми підрахунками голосів під час виборів перемагає Правий альянс Італії. Три його основні партії очолюють Джорджія Мелоні (FdI), Маттео Сальвіні (League) та Сільвіо Берлусконі (Forza Italia).

У партій різні позиції у кількох важливих питаннях. Один із них стосується України. Мелоні, яка може стати першою жінкою прем’єр-міністром Італії, висловлювалася на підтримку жорсткої лінії щодо росії, обіцяє зберегти як санкції, так і продовжити відправку зброї в Україну. Її соратники для правих сил не такі категоричні.

Берлусконі та Сальвіні неодноразово висловлювали захоплення російським диктатором володимиром путіним, зазначає Reuters, і якщо Сальвіні лише оцінював санкції закликаючи до обережності, то Берлусконі заявив, що російське вторгнення було покликане встановити в Україні уряд "порядних людей". Пізніше він змінив заяву і заявив, що агресія була неприпустима. Раніше він називав путіна "братом".

Є також у них і розбіжності в бюджеті, допомоги нужденним, а також місце Італії в Європі. Мелоні та Сальвіні закликали країну до виходу з єврозони, але нещодавно FdI почала більше схилятися до помірного консервативізму.

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України до МВФ, зазначає, що Мелоні може очолити "перший радикально націоналістський уряд з часів фашистського режиму Мусоліні ". Позитивного для Європи у такому виборі італійців фінансист не бачить. Він також нагадав, що ситуація в Європі розгойдується вже давно — вкрай права партія Марі Ле Пен на виборах до парламенту Франції отримала понад 15%, у Швеції 20,5% отримала партія Шведських демократів з корінням у неонацистському русі, в Іспанії зростає популярність вкрай правої партії.

"Політичний ландшафт в Європі змінюється. Вже також пройшли зміни уряду в Болгарії, Чорногорії. В Британії змінився уряд. Я впевнений, що наш ворог використає всі пропагандистські інструменти цією зимою (інфляція, зростання цін на енергоресурси, потенційно холодна зима, зростання ставок по кредитах, мігранти, ковід), щоб розхитати спільну Європу, як вони розхитали країни Global South", — пише Рашкован. Він зазначив, що українській дипломатії на різних рівнях, включаючи народну, потрібно бути ще ефективнішими.

У жовтні також плануються вибори у чотирьох європейських країнах (Латвія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Словенія), а з нового року – виборчий процес пройде у Чехії, Естонії, Чорногорії та Фінляндії. Фінансист радить спостерігати за ними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс вважає, що заходу варто посилити тиск на росію. Нестабільна політична ситуація не лише у Європі. З’явилися відомості про можливий держпереворот у Китаї, а в Ірані продовжуються зіткнення протестувальників із силовиками.