Сі Цзіньпіна повалено? У мережі чутки про переворот у Китаї, що про це справді відомо

У Китаї відбувалася низка загадкових подій

В Інтернеті активно поширюються чутки про дострокову відставку та домашній арешт глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, і що Китай на межі військового перевороту. Багато китайських користувачів соцмереж заявили, що це трапилося після того, як ветерани Комуністичної партії Китаю усунули Сі з посади голови Народно-визвольної армії.

Про це повідомляють у соціальних мережах на і різноманітних ЗМІ.

Зазначається, що також Китай скасував понад шість тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, більше не діють, а рух залізниці повністю зупиняється. У Пекін масово перекидаються війська, було помічено колону 80 кілометрів завдовжки.

Відео військової техніки нібито поблизу Пекіна

Авіарейси над КНР

Повідомлення ЗМІ

Повідомлення ЗМІ

Проте, цій інформації офіційного підтвердження немає. Натомість індійське інформаційне видання "OneIndia" влаштувало перевірку таким новинам і заявило, що не знайшло жодних підтверджень того, що Сі Цзіньпін справді був відправлений у відставку чи під домашній арешт.

"OneIndia не спромоглися підтвердити цю новину, і, схоже, це чутки. Насправді останні новини з Китаю полягають у тому, що колишнього заступника міністра громадської безпеки Сунь Ліцзюнь було засуджено до умовно-дострокового звільнення судом у місті Чанчунь", — пишуть у виданні.

Вони також перевірили такі сайтах, як Global Times, на наявність будь-яких новин, пов'язаних із Сі. Однак, вони не знайшли нічого. До того ж було перевірено міжнародні веб-сайти та не знайдено таких новин. У виданні наголошують, що якби глава КНР був поміщений під домашній арешт, то це була б міжнародна новина.

"Телеграф" також повідомляв раніше, що Ігар Тишкевич проаналізував підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна з путіним на саміті ШОС і розповів, чи отримає росія допомогу КНР.

Зазначимо, в мережі також пишуть, що колона машин, що рухається у бік Пекіна, — це техніка, що повертається з військових навчань, у місце своєї дислокації.