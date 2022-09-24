Сі Цзіньпіна повалено? У мережі чутки про переворот у Китаї, що про це справді відомо
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У Китаї відбувалася низка загадкових подій
В Інтернеті активно поширюються чутки про дострокову відставку та домашній арешт глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, і що Китай на межі військового перевороту. Багато китайських користувачів соцмереж заявили, що це трапилося після того, як ветерани Комуністичної партії Китаю усунули Сі з посади голови Народно-визвольної армії.
Про це повідомляють у соціальних мережах на і різноманітних ЗМІ.
Зазначається, що також Китай скасував понад шість тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, більше не діють, а рух залізниці повністю зупиняється. У Пекін масово перекидаються війська, було помічено колону 80 кілометрів завдовжки.
Проте, цій інформації офіційного підтвердження немає. Натомість індійське інформаційне видання "OneIndia" влаштувало перевірку таким новинам і заявило, що не знайшло жодних підтверджень того, що Сі Цзіньпін справді був відправлений у відставку чи під домашній арешт.
"OneIndia не спромоглися підтвердити цю новину, і, схоже, це чутки. Насправді останні новини з Китаю полягають у тому, що колишнього заступника міністра громадської безпеки Сунь Ліцзюнь було засуджено до умовно-дострокового звільнення судом у місті Чанчунь", — пишуть у виданні.
Вони також перевірили такі сайтах, як Global Times, на наявність будь-яких новин, пов'язаних із Сі. Однак, вони не знайшли нічого. До того ж було перевірено міжнародні веб-сайти та не знайдено таких новин. У виданні наголошують, що якби глава КНР був поміщений під домашній арешт, то це була б міжнародна новина.
"Телеграф" також повідомляв раніше, що Ігар Тишкевич проаналізував підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна з путіним на саміті ШОС і розповів, чи отримає росія допомогу КНР.
Зазначимо, в мережі також пишуть, що колона машин, що рухається у бік Пекіна, — це техніка, що повертається з військових навчань, у місце своєї дислокації.