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Си Цзиньпин свергнут? В сети слухи о перевороте в Китае, что об этом действительно известно

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Си Цзиньпин Новость обновлена 24 сентября 2022, 13:30
Си Цзиньпин

В Китае произошел ряд загадочных событий

В Интернете активно распространяются слухи о досрочной отставке и домашнем аресте главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, и что Китай на грани военного переворота. Многие китайские пользователи соцсетей заявили, что это случилось после того, как ветераны Коммунистической партии Китая отстранили Си от должности главы Народно-освободительной армии.

Об этом сообщают в социальных сетях и в различных СМИ.

Также Китай отменил более шести тысяч внутренних и международных рейсов. Все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, больше не действительны, а движение железной дороги полностью останавливается. В Пекин массово отправляются войска, была замечена колонна 80 километров в длину.

Видео военной техники якобы вблизи Пекина
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Авиарейсы над КНР
СМИ, Китай, Си Цзиньпин
Сообщения СМИ
СМИ, Китай, Си Цзиньпин
Сообщения СМИ

Однако этой информации официального подтверждения нет. В то же время индийское информационное издание "OneIndia" устроило проверку таким новостям и заявило, что не нашло никаких подтверждений тому, что Си Цзиньпин действительно был отправлен в отставку или под домашний арест.

"OneIndia не смогли подтвердить эту новость, и, похоже, это слухи. На самом деле последние новости из Китая заключаются в том, что бывший заместитель министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь был приговорен к условно-досрочному увольнению судом в городе Чанчунь", — пишут в издании.

Они также проверили такие сайты, как Global Times, на наличие любых новостей, связанных с Си. Однако они не нашли ничего. К тому же были проверены международные веб-сайты и не найдены такие новости. В издании подчеркивают, что если бы глава КНР был помещен под домашний арест, это была бы международная новость.

"Телеграф" также сообщал ранее, что Игар Тишкевич проанализировал итоги встречи Си Цзиньпина с путиным на саммите ШОС и рассказал, получит ли россия помощь КНР.

Отметим, в сети также пишут, что двигающаяся колона машин в сторону Пекина, — это возвращающиеся с военных учений техника в место своей дислокации.

Теги:
#Китай #КНР #Си Цзиньпин #Военный переворот #Світ