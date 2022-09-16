Игар Тышкевич проанализировал итоги встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретился в четверг, 15 сентября, в узбекском Самарканде, где проходит саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с главой РФ Владимиром Путиным.

Шанс, что Си надавит на Путина с целью завершения войны в Украине, приблизительно равен нулю – на данном этапе. Потому что Китаю выгодно постепенное ослабление РФ. Это позволяет ему усилить свой геополитический вес, увеличив одновременно влияние на Россию.

Будет ли Китай поддерживать Путина в войне против Украины? Чтобы это понять, рекомендую открыть официальное информационное агентство правительства КНР – "Синьхуа" – и посмотреть, с чего начинается сообщение о встрече китайского и российского лидеров.

Я процитирую:

"Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года Китай и Россия поддерживают эффективное стратегическое взаимодействие. Двустороннее сотрудничество в различных областях стабильно продвигается, мероприятия в рамках "Года спортивных обменов между Китаем и Россией" проводятся упорядоченно, местное сотрудничество и гуманитарные обмены стали более активными…"

И так далее.

Еще раз – "Год спортивных обменов между Китаем и Россией"…

С другой стороны, Китай, естественно, будет увеличивать торговое и экономическое взаимодействие с РФ по стратегическим для экономики, но не для военной сферы отраслям.

То есть КНР будет продолжать покупать российские энергоресурсы дисконтом. Насколько я понимаю, Пекин и Москва уже договорились о строительстве еще одного газопровода на территорию Китая – через Монголию. Это было уже на трехсторонней встрече. Впрочем, тут может выйти как с "Силой Сибири", когда Китай обещал инвестиции, а в итоге "Газпром" строил за свои.

Безусловно, КНР будет продолжать входить в финансовую сферу РФ. Стимулировать российские банки к использованию платежных систем UnionPay (международная платежная система, инициированная Китаем и учрежденная в 2002 году), к использованию китайского аналога SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). Просто для того, чтобы привязать к себе российскую финансовую систему.

Если говорить о политическом взаимодействии Пекина и Москвы, тут очень интересно другое заявление Китая насчет перспектив развития отношений.

Еще одна цитата из "Синьхуа":

"Обе стороны должны укреплять координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/, Cовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ и БРИКС, содействовать укреплению солидарности и взаимодоверия между всеми сторонами, расширять прагматическое сотрудничество, защищать интересы безопасности в регионе и общие интересы развивающихся стран…"

На минуточку, а Украина входит в Азиатский регион? Нет. И это одно из направлений, где, условно говоря, Китай проводит границу своей активной позиции по взаимодействию с Россией. Он скорее, подчеркну, будет ожидать постепенного ослабления РФ для того, чтобы воспользоваться в будущем плодами этого.

Еще один очень важный сигнал. Насчет глобального позиционирования. Цитата из всё той же статьи "Синьхуа" по итогам встречи Си с Путиным:

"Лидер китайского государства отметил, что перед лицом мировых, эпохальных и исторических изменений Китай готов работать совместно с Россией, чтобы взять на себя ответственность крупных держав, играть ведущую роль и привнести стабильность в неспокойный мир".

Это достаточно серьезная расстановка точек над "і".

Не взять на НАС, а взять на СЕБЯ, на Китай.

Тем самым Китай демонстрирует, что в паре КНР — РФ именно Пекин уже является доминирующей силой. И на это – с точки зрения ослабления России, привязывания ее к себе, Китай будет работать и дальше.