"Брязкіт зброєю": прем’єр Британії розповіла, як треба відповісти на погрози путіна

Країнам Заходу варто посилити тиск на росію

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що "брязкання зброєю" з боку росії не повинно стати причиною відмови від підтримки України.

Як повідомляє Reuters, Трас цього тижня провела низку зустрічей з лідерами союзних країн, у тому числі з президентами США та Франції Джо Байденом та Еммануелем Макроном.

За її словами, російський диктатор володимир путін оголошенням мобілізації та ядерними погрозами лише погіршує своє становище і робить стратегічну помилку.

"Ми не повинні слухати його брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти росії та продовжувати підтримувати українців", — сказала вона.

Також вона підкреслила, що Заходу треба виробити спільну позицію щодо загроз, що походять від росії та Китаю.

Як повідомлялося раніше, напередодні Трасс виступила на Генасамблеї ООН, де заявила, що путін намагається прикрити свої провали ядерним шантажем і закликала західні країни виявити велику рішучість та принциповість, а також застерегла від спроб йти на компроміси із кремлем навіть на тлі енергетичної кризи.