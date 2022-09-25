"Бряцание оружием": премьер Британии рассказала, как надо ответить на угрозы путина

Странам Запада стоит усилить давление на россию

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "бряцание оружием" со стороны россии не должно становиться причиной отказа от поддержки Украины.

Как сообщает Reuters, Трасс на этой неделе провела ряд встреч с лидерами союзных стран, в том числе с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

По ее словам, российский диктатор владимир путин объявлением мобилизации и ядерными угрозами лишь усугубляет свое положение и совершает стратегическую ошибку.

"Мы не должны слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против россии и продолжать поддерживать украинцев", — сказала она.

Также она подчеркнула, что Западу надо выработать общую позицию относительно угроз исходящих от россии и Китая.

Как сообщалось ранее, накануне Трасс выступила на Генассамблее ООН, где заявила, что путин пытается прикрыть свои провалы ядерным шантажом и призвала западные страны проявить большую решительность и принципиальность, а также предостерегла от попыток идти на компромиссы с кремлем даже на фоне энергетического кризиса.