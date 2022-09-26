Ничего хорошего для Европы: крайне-правые выиграли выборы в Италии, в коалиции будет и друг путина

В коалиции разные мнения на часть ключевых вопросов

После отставки Марио Драги в Италии 25 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. По предварительным подсчетам голосов на выборах побеждает Правый альянс Италии. Три его основные партии возглавляют Джорджия Мелони (FdI), Маттео Сальвини (League) и Сильвио Берлускони (Forza Italia).

У партий разные позиции в нескольких принципиальных вопросах. Один из них касается Украины. Мелони, которая может стать первой женщиной премьер-министром Италии, высказывалась в поддержку жесткой линии в отношении россии, обещает сохранить как санкции, так и продолжить отправку оружия в Украину. Ее соратники про правым силам не так категоричны.

Берлускони и Сальвини не раз высказывали восхищение российским диктатором владимиром путиным, отмечает Reuters, и если Сальвини лишь оценивал санкции призывая к осторожности, то Берлускони заявил, что российское вторжения было призвано установить в Украине правительство "порядочных людей". Позже он сменил заявление и заявил, что агрессия была недопустима. Раньше он называл путина "братом".

Есть также у них и разногласия в бюджете, помощи нуждающимся, а также в отношении места Италии в Европе. Мелони и Сальвини призывали страну к выходу из еврозоны, но недавно FdI стала больше склоняться к умеренному консервативизму.

Владислав Рашкован, зам исполнительного директора от Украины в МВФ, отмечает, что Мелони может возглавить "первое радикально националистское правительство со времен фашистского режима Мусолини". Позитивного для Европы в таком выборе итальянцев финансист не видит. Он также напомнил, что ситуация в Европе раскачивается уже давно — крайне правая партия Мари Ле Пен на выборах в парламент Франции получила более 15%, в Швеции 20,5 % получила партия Шведских демократов с корнями в неонацистском движении, в Испании растет популярнось крайне правой партии.

"Политический ландшафт в Европе меняется. Уже также прошли смены правительства в Болгарии, Черногории. В Британии сменилось правительство. Я уверен, что наш враг использует все пропагандистские инструменты этой зимой (инфляция, рост цен на энергоресурсы, потенциально холодная зима, рост ставок по кредитам, мигранты, ковид), чтобы расшатать общую Европу, как они расшатали страны Global South", — пишет Рашкован. Он отметил, что украинской дипломатии на разных уровнях, включая народную, нужно быть еще более эффективными.

В октябре также планируются выборы в четырех европейских странах (Латвия, Босния и Герцеговина, Болгария, Словения), а с нового года — избирательный процесс пройдет в Чехии, Эстонии, Черногории и Финляндии. Финансист советует наблюдать за ними.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Британии Лиз Трасс считает, что западу стоит усилить давление на россию. Нестабильная политическая ситуация не только в Европе. Появились сведения о возможном госперевороте в Китае, а в Иране продолжаются столкновения протестующих с силовиками.