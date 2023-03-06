Скандальний "комік" Щегель, який образив Україну, записав відео з вибаченнями

Щегель називав Україну Північною Кореєю та "цирком з дебілами"

Скандальний комік Андрій Щегель записав відео з вибаченнями. Нагадаємо, що стендапер втік до Туреччини. В інтерв'ю Роману Скрипіну він заявив, що таким чином реалізує своє право "на о****не життя", а те, що у цей час на фронті вмирають українські військові — це, начебто, їхній вибір. Потім Щегель під час ефіру з іншими коміками назвав Україну "цирком з дебілами" та порівняв її з Північною Кореєю.

А вже у понеділок 6 березня комік записав відео із вибаченнями, яке опублікував на своїй Instagram-сторінці. Він поскаржився на погрози, які адресувалися йому та його сім’ї. А також спробував пояснити свої слова.

"Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини – гинути на війні. Я маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну та бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей", — каже комік.

Щегель додає, що його бурхливе відео, де він облаяв Україну та її громадян — це був наслідок гнівної реакції на погрози йому та рідним. Такі, каже комік, приходили регулярно – доходило навіть до погроз розправою.

Нагадаємо, що через коміка втікача правила виїзду з України збираються зробити ще більш суворими. Усе тому, що Щегель проскочив за кордон, користуючись правом виїзду, як артист, що представляє країну.

Тим часом днями у соцмережах прокотився ще один скандал — українці бурхливо відреагували на нагородження медаллю від ГУР блогерки, яка колись працювала ескортницею. Користувачі мережі пригадали її висловлювання про Крим.