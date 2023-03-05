У ГУР прокоментували нагородження блогерки — "ексортиці": кажуть про особливі навички та інструменти не для публікацій

Ксюша була удостоєна відзнакою "За сприяння військовій розвідці України"

Інформацію про нагородження блогерки-"ескортниці" Ксюші Манекен відзнакою "За сприяння військовій розвідці України" II ступеня після скандалу, що вибухнув у мережі, прокоментували в Головному управлінні розвідки.

Про це пише Українська правда.

Там зазначили, що військова розвідка — особливо у країні, що воює, — це специфічна структура, яка іноді виконує вкрай специфічні завдання. З зрозумілих причин розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широку громадськість.

І відповідно, завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність.

"Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", — кажуть у ГУР.

Нагадаємо, що 3 березня радник голови ОП Михайло Подоляк зустрівся з українськими блогерами та інфлюенсерами. Найбільшим шумом обернувся той факт, що під час заходу українська блогерка Ксюша Манекен отримала відмінність від Головного управління розвідки.

У мережі про неї ще згадують як про ескортницю, оскільки в інтерв’ю Раміні Есхакзай вона розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом, а потім відкрила шлюбне агентство.

Після нагородження почався галас. Людей збентежила сама діяльність Волощук, оскільки у соцмережах у неї переважно фото із жанру легкої еротики чи ню. Крім того, їй згадали висловлювання багаторічної давності щодо Криму.

Пізніше, до речі, дівчина наголосила, що всім людям властиво помилятися і заявила, що визнає свою провину за неоднозначні слова про Крим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що напередодні скандал викликав висловлювання відомого українського коміка, який втік до Туреччини від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що популярний комік засудив репера за "відпочинок у Барселоні" у розпал війни.