В ГУР прокомментировали награждение блогерши -"эксортицы": говорят об особых навыках и инструментах не для публикаций

Ксюша была удостоена отличием "За содействие военной разведке Украины"

Информацию о награждении блогерши-"эскортницы" Ксюши Манекен отличием "За содействие военной разведке Украины" II степени после разразившегося в сети скандала прокомментировали в Главном управлении разведки.

Об этом пишет Украинская правда.

Там отметили, что военная разведка — особенно в воюющей стране — это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность.

И соответственно задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность.

"Ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время, неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", — говорят в ГУР.

Напомним, что 3 марта советник главы ОП Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами и инфлюэнсерами. Наибольшим шумом обернулся тот факт, что во время мероприятия украинская блогерша Ксюша Манекен получила отличие от Главного управления разведки.

В сети о ней еще упоминают, как об эскортнице, поскольку в интервью Рамине Эсхакзай она рассказала, что с 19 до 22 лет занималась эскортом, а затем открыла брачное агентство.

После награждения началась шумиха. Людей смутила сама деятельность Волощук, поскольку в соцсетях у нее преимущественно фото из жанра легкой эротики или ню. Кроме того, ей вспомнили высказывания многолетней давности по Крыму.

Позже, к слову, девушка отметила, что всем людям свойственно ошибаться и заявила, что признает свою вину за неоднозначные слова о Крыме.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне скандал вызвало высказывание известного украинского комика, сбежавшего в Турцию от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что популярный комик осудил рэпера за "отдых в Барселоне" в разгар войны.