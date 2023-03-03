Языковой скандал: одесситку заставили извиниться за то, что назвала украинский язык "колхозом" (видео)

Одесситку быстро нашли

Одесситка, назвавшая украинский язык "колхозом" и пристыдившая работниц отеля за переход на государственный, извинилась. Точнее говоря, ее заставили извиниться местные активисты.

Видео опубликовал у себя на Facebook-странице местный общественный деятель Демьян Ганул. По его словам, он сразу установил место ее работы и пришел в гости.

"Я сразу установил контактные данные личности, место работы и пришел в гости. Я не буду дословно описывать, что я говорил этому лицу, но она приняла решение извиниться и вспомнила украинский язык. Девушкам из гостиницы отдельное спасибо за позицию, так держать!" – написал активист.

На видео женщина принесла извинения за то, что назвала гривну рублями, а также попросила прощения у девушки. Заявила, что никого не хотела обидеть, добавила в конце: "Слава Украине!"

Напомним, что скандальное видео было опубликовано несколько часов назад.

Это не первый языковой скандал в Одессе. Недавно в городе оштрафовали кафе, где клиентке отказали в обслуживании на украинском языке. А летом одесситы заставили извиниться мужчину, который набросился на украиноязычного продавца.