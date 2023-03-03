Мовний скандал: одесситку змусили вибачатися за те, що назвала українську мову "колгоспом" (відео)

Одеситку швидко знайшли

Одеситка, яка назвала українську мову "колгоспом" і присоромила працівниць готелю за перехід на державну, вибачилася. Точніше кажучи, її змусили вибачитися місцеві активісти.

Відео опублікував у себе на Facebook-сторінці місцевий громадський діяч Дем'ян Ганул. За його словами, він одразу встановив її місце роботи й прийшов у гості.

"Я одразу встановив контактні дані особи, місце роботи та завітав в гості. Я не буду дослівно описувати, що я казав цій особі, але вона прийняла рішення вибачитися та згадала українську мову. Дівчатам з готелю окреме спасибі за позицію, так тримати!" – написав активіст.

На відео жінка вибачилася за те, що назвала гривню рублями, а також перепросила у дівчини. Заявила, що нікого не хотіла образити, додала в кінці: "Слава Україні!"

Нагадаємо, що скандальне відео опублікували кілька годин тому.

Додамо, що це не перший мовний скандал в Одесі. Нещодавно в місті оштрафували кав’ярню, де клієнтці відмовили в обслуговуванні українською мовою. А влітку одесити змусили вибачатися чоловіка, який накинувся на україномовного продавця.