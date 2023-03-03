"Хочу тебе - ну это же колхоз! Вы приезжие?": одеситка дорікнула дівчатам за українську мову (відео)

Жінка вважає, що тільки селючки можуть говорити хлопцеві: "Я тебе кохаю"

В Одесі знову стався мовний скандал. Щоправда, цього разу вже персонал закладу сперечався із російськомовною клієнткою, а не навпаки, як це було у місцевій кав'ярні. Спершу розмова була мирною, однак потім жінка назвала гривні – рублями. Дівчатам це не сподобалося, вони зробили зауваження. Жінка спробувала виправдатися. Однак потім вирішила довести, що говорити українською мовою — це "колхоз".

Відео опублікував Telegram-канал "Х***ва Одеса". Розмова почалася з теми сніданків в готелі. Для перегляду відео "доскрольте" до кінця статті. Далі жінка сказала про рублі:

"То есть нам не принесут: мол только на 200 рублей есть это и все?". Дівчина її перебиває: "У нас гривні, а не рублі". Жінка каже: "Ну вы меня поняли: рубли, гривны – это ж одно и тоже".

Однак дівчина з персоналу, відповіла, що це не одне і теж. Тоді жінка заявила, що в Одесі завжди були рублі, і взагалі, дівчина мабуть приїжджа, оскільки говорить "по-украІнськи". В наступному фрагменті відео, ця ж сама клієнтка вже виправдовується: пояснює, що це звички людей їхнього покоління, оскільки рублі завжди були в Україні.

Щодо української мови запевняє, що їй, як місцевій, яка все життя говорила російською, було дивно державну мову, тому вона запитала, чи дівчата приїжджі.

"Одеситы всегда говорили по-русски, — говорить жінка. На що їй відповідають: — Ми говорим по-одесски. Русские – на россии. А зараз ми переходимо на українську".

І тут пані починає їх переконувати, що вона знає молодіжну тусовку. Говорити українською – це ж навіть не модно. І молодь в Одесі говорить російською. Дівчата відповідають, що вони раніше теж спілкувалися російською, однак вирішили перейти.

"Девочки! Ну шо ви, переобулись? Стыдно!", — різко заявляє клієнтка готелю. Дівчата пояснюють, що вони свідома нація і мають право змінювати свою думку. Але жінку це починає обурювати ще більше. Вона говорить: "И шо вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я кохаю тебе"? Ну это же колхоз!".

Дівчата наголосили, що вони ж в Україні й за такі зауваження жінці має бути соромно. Однак вона продовжила – перейшла з підвищеного на дипломатичний спокійний тон. Сказала, що хоче пояснити, ніби молодь в Одесі так не розмовляє. Пізніше знову почала кричати, що дівчата не мають права робити їй зауваження, що вона не збирається вчити щось українською, і взагалі – вона дружить з Трухановим [мером Одеси, — ред.].

"У нас одеситки так не разговаривают, девочки. Это деревня только". А потім запитала, чи їм не соромно так говорити в Одесі. Ще жінка намагалася пояснити, що тому й запитала про приїжджих, оскільки в Одесі такого ніколи не було.

Нагадаємо, нещодавно у Києві продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку державною мовою. Жінка не реагувала на зауваження. Раніше у Києво-Могилянській академії заборонили російську мову — омбудсмен прокоментував мовний скандал.