"Хочу тебе — ну это же колхоз! Вы приезжие?": одесситка упрекнула девушек за украинский язык (видео)

Женщина считает, что только деревенщины могут говорить парню: "Я тебе кохаю"

В Одессе снова произошел мовный скандал. Правда, на этот раз персонал заведения спорил с русскоязычной клиенткой, а не наоборот, как это было в местном кафе. Сначала разговор был мирным, однако потом женщина назвала гривны – рублями. Девушкам это не понравилось, они сделали замечание. Женщина попыталась оправдаться. Однако потом решила доказать, что говорить на украинском языке – это "колхоз".

Видео опубликовал Telegram-канал "Х***вая Одесса". Разговор начался с темы завтраков в отеле. Для просмотра видео "доскрольте" до конца статьи. Дальше женщина сказала о рублях:

"То есть нам не принесут: мол только на 200 рублей есть это и все". Девушка ее перебивает: "У нас гривні, а не рублі". Женщина говорит: "Ну вы меня поняли: рубли, гривны – это одно и то же".

Однако девушка из персонала ответила, что это не одно и тоже. Тогда женщина заявила, что в Одессе всегда были рубли, и вообще, девушка, видимо, приезжает, поскольку говорит "по-украински". В следующем фрагменте видео, эта же клиентка уже оправдывается: объясняет, что это привычки людей их поколения, поскольку рубли всегда были в Украине.

Относительно украинского языка уверяет, что ей, как местной жительнице, всю жизнь говорившей на русском, странно звучит государственный язык. Поэтому она и спросила, приезжие ли девушки.

"Одесситы всегда говорили по-русски, — говорит женщина. На что ей отвечают: — Мы говорим по-одесски. Русские — на россии. А зараз ми переходимо на українську".

И тут дама начинает их убеждать, что она знает молодежную тусовку. Говорить по-украински – это даже немодно. И молодежь в Одессе говорит по-русски. Девушки отвечают, что они раньше тоже общались по-русски, однако решили перейти.

"Девочки! Ну что вы, переобулись? Стыдно!", – резко заявляет клиентка гостиницы. Девушки объясняют, что они сознательная нация и имеют право изменять свое мнение. Но женщину это начинает возмущать еще больше. Она говорит: "И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я люблю тебя"? Ну это же колхоз!".

Девушки подчеркнули, что они же в Украине и за такие замечания женщине должно быть стыдно. Однако она продолжила – перешла с повышенного на дипломатический спокойный тон. Сказала, что хочет объяснить, что молодежь в Одессе так не разговаривает. Позже снова начала кричать, что девушки не имеют права делать ей замечания; Что она не собирается учить что-нибудь на украинском; И вообще – она дружит с Трухановым [мэром Одессы, — ред.].

"У нас одесситки так не разговаривают, девочки. Это деревня только". А потом спросила, не стыдно ли так говорить в Одессе? Еще женщина пыталась объяснить, что потому и спросила о приезжих, поскольку в Одессе такого никогда не было.

Напомним, недавно в Киеве продавщица отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Женщина не реагировала на замечания. Ранее в Киево-Могилянской академии запретили русский язык — омбудсмен прокомментировал скандал.