"Українська влада – це нацисти": блогерка з Одеси обурилася на штраф за російську мову (відео)

Риторика дівчини схожа на риторику путіна у його зверненнях

Ще одна блогерка-зрадниця викликала скандал у соцмережах. Візажистка з Одеси Руслана Броннікова оскандалилася рашистськими заявами у соцмережах. Вона закликає українців, росіян і білорусів скинути "нацистську владу Зеленського". Дівчина працювала візажисткою в Одесі, однак після великого вторгнення рф в Україну втекла з чоловіком до росії.

Нині вона продовжує вести свою сторінку в Instagram і є фізичною-особою підприємцем. Один із підписників поскаржився на її пости мовному омбудсмену Тарасу Креміню, тому дівчина отримала штраф у 5 тисяч гривень і має його сплатити.

Нині вона влаштувала нову істерику з приводу того, що не хоче платити штраф. Вона назвала Україну "нацистською державою" та закликає підписників до повалення влади:

"Всі росіяни, білоруси, казахи, українці – знайте, що українська влада – це люди-нацисти. Вони штрафують за російську мову і далі вони не зупиняться, вони підуть далі, будуть каральні батальйони, які ходитимуть і всіх виловлюватимуть, хто говорить російською!" — говорить вона у своєму відео. Ролики запостили, до прикладу, на каналі "Боже, яке кончене".

Тому блогерка закликає об’єднуватися та "розуміти, хто наш ворог". Це висловлювання дуже схоже на тези зі звернення путіна 24 лютого 2022 року, де він закликав українців повставати проти своєї влади. У своїх постах Броннікова і раніше просувала російські наративи. Так, за її словами, вона думала, що найгірше в країні сталося після Революції Гідності, яку вона називає "мітингом зі зміною влади". Також критикує Європу та США, а українську владу ще раніше називала фашистською.

Про російське вторгнення вона жодного разу не висловилася, лише акцентує увагу на "злочинах української влади". Водночас вона жила в Одесі, де вела свій бізнес і заробляла гроші. Штрафи за порушення мовного законодавства вона вважає "схемою заробітку влади з обдирання звичайного населення".

Нагадаємо, що в Острозі в гуртожитку студенти слухали гімн ПВК "Вагнера" — нині у ваші розбираються в ситуації. А ось своїми заявами нещодавно оскандалився комік Андрій Щегель, який втік до Туреччини та вибачився за те, що називав Україну "цирком з дебілами".