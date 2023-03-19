По следам Гитлера. Что общего между визитом путина в Мариуполь и фюрера 82 года назад

путин повторяет Гитлера во всем – в риторике, пропаганде, военных неудачах

На следующий день после того, как Международный уголовный суд Гааги выдал международный ордер на арест владимира путина, он отправился в оккупированный Мариуполь. Это первая поездка кремлевского диктатора на захваченные территории за год с лишним с начала полномасштабного вторжения в Украину. В отличие от путина, Адольф Гитлер впервые посетил Украину уже через две недели после ее полной оккупации (не считая Крыма, где бои продолжались до июля 1942-го). Как выяснил "Телеграф", в остальном детали этих двух визитов поразительно совпадают.

Совпадение? Не думаю

Обе поездки были внезапными и никак не анонсировались заранее. Оба диктатора – и Гитлер, и путин, прибыли в Мариуполь ночью, добирались по воздуху (только путин вертолетом, а Гитлер прилетел на военно-транспортном самолете "Юнкерс-52"). И оба надолго в городе не задержались.

Подпись на фото, которое сегодня разошлось в соцсетях, говорит сама за себя. Но дата настораживает

О том, что путин якобы приехал в Мариуполь, сайт кремля сообщил только утром 19 марта, уже после визита. То, что поездка не была запланированной, подтвердил спикер кремля дмитрий песков. Визит Гитлера также был спонтанным – накануне он отправил в отставку фельдмаршала Герда фон Рундштедта, который обратился за разрешением отвести немецкие войска за реку Миус. Когда назначенный на его место фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау запросил о том же, Гитлер в ночь на 2 декабря бешенстве вылетел в Мариуполь, чтобы разобраться на месте.

Совещание Гитлер провел на аэродроме, расположенном в нынешнем Ильичевском районе Мариуполя. Путин тоже посетил аэропорт в сопровождении вице-премьера марата хуснуллина, который пообещал, что его реконструкцию завершат через два года, и тогда аэропорт станет международным.

Очередная ложь кремля

Если Мариуполь посетил действительно путин (или, как осторожно пишут иноСМИ, "человек, похожий на путина"), то отсутствие мер безопасности, о которых говорил песков – якобы автомобиль путина не сопровождал кортеж охраны, и он сам действительно вел машину, также поразительно напоминает мариупольский вояж Гитлера.

Как показывал на допросе в СМЕРШе (советская военная контрразведка) начальник личной охраны Гитлера, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, местные органы СД заранее принимали все необходимые меры безопасности. Кроме двух случаев:

"Некоторое исключение составляют полеты в Мариуполь и Запорожье. В обоих случаях при содействии органов тайной полевой полиции мною были проведены необходимые охранные мероприятия в непосредственной квартире Гитлера… Более широкие мероприятия по охране мною не проводились, так как это могло вызвать ненужную шумиху. Вследствие этих минимальных мер пребывание Гитлера в Мариуполе осталось неизвестным для местных жителей".

Между тем, как заметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отсутствие мер безопасности – это ложь: небо над Мариуполем было закрыто российской авиацией, а по всему городу была отключена мобильная связь.

А был ли путин?

Как пишет Telegram-канал "Верстка", видео действительно сделано в микрорайоне "Невский" — по сути, потемкинской деревне, поскольку это единственный микрорайон, восстановленный в полностью разрушенном городе. Строительство жилого комплекса было закончено в октябре 2022-го. Главный редактор сайта "Новый голос Украины" Юэн Макдональд, хотя и назвал кадры из ночного Мариуполя "сюрреалистическими", тоже пришел к выводу, что "человек, похожий на путина", действительно был прошлой ночью в Мариуполе".

Кроме того, были опознаны обитатели "Невского", благодарившие диктатора за новые квартиры. Среди них вполне ожидаемо оказалась пророссийски настроенная местная жительница, которую обвиняют в мародерстве.

Ночная съемка тоже имеет свое объяснение. По словам Андрющенко, таким образом в пропагандистский ролик не попали виды разбомбленного города – зато создается иллюзия, что оккупационные власти активно восстанавливают оккупированный Мариуполь. По мнению экспертов, эта "картинка" сделала специально для главы КНР Си Цзиньпиня накануне его визита в москву 20 марта.

Повторяет все ошибки фюрера

Историки уже не в первый раз сравнивают путина с Гитлером, подчеркивая, что после вторжения в Украину кремлевский бункерный диктатор повторил все ошибки берлинского. Он точно также рассчитывал на блицкриг и тоже не учел проблему логистики.

"Российские танки встали по удивительной причине – им не хватило топлива. А нехватка горячего стала частью куда более серьезной проблемы. Некогда хваленая российская армия увязла в Украине не только из-за ожесточенного сопротивления украинцев, но также по причине недостатка в тыловом обеспечении. Путин изо всех сил пытался прокормить, заправить топливом и вооружить свою армию. Поступали сообщения о том, что российские войска грабили банки и супермаркеты, а солдаты использовали такие нестандартные средства военной связи, как смартфоны, что способствовало гибели по меньшей мере семи российских генералов в Украине", – пишет CNN.

Как и Гитлеру, путину удалось объединить украинцев в ненависти к оккупантам, несмотря на все разногласия в обществе. Точно также, как зверства гитлеровцев отвернули от фюрера всех, кто рассчитывал увидеть в его фигуре соратника по борьбе с советской властью. Кроме того, американский историк Тимоти Снайдер обратил внимание на схожесть риторики двух диктаторов.

"Телеграф" искренне надеется на то, что путин будет последовательным на этом пути и закончит свои дни так же бесславно, как и его кумир. Напомним, что 30 апреля Гитлер, предварительно отравив любимую собаку, заставил свою жену Еву Браун принять цианистый калий, а затем застрелился из личного пистолета. После этого слуга Гитлера и его адъютант вынесли их тела из бункера и сожгли в саду рейхсканцелярии.

Напомним, что как все диктаторы, путин пользуется двойниками. Ранее мы писали о том, как отличить двойников путина от настоящего.