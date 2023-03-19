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Всегда была всем недовольна: узнали жительницу Мариуполя, которая благодарила путину за "маленький кусочек рая"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Фанатку путина зовут Ирина Волосатова Новость обновлена 19 марта 2023, 12:16
Фанатку путина зовут Ирина Волосатова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мариупольская предательница почему-то забыла об аде, который россияне устроили Мариуполю в начале вторжения

Во время визита российского диктатора владимира путина в оккупированный Мариуполь 19 марта политик успел пообщаться с несколькими людьми, которых представили местными жителями. Несмотря на надежду многих украинцев на постановочную съемку, некоторых героев ролика удалось узнать. Например, женщина, заявившая путину, что сейчас у них в городе "маленький кусочек рая". Ею оказалась жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которую знакомые характеризуют как "всегда недовольную".

Больше деталей опубликовали в Telegram-канале "Маріуполь. Спротив", который занимается идентификацией предателей и коллаборантов. Люди, которые узнали Волосатову, утверждают, что у нее всегда были пророссийские взгляды и очень не любила жить в Украине.

"Благодарим вас за победу! Мы дождались! Мы за вас молимся! Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь…" — заявила она во время встречи с путиным.

Пока известно о факте кражи, в которой якобы замешана Ирина Волосатова. Некоторые местные жители утверждают, что она вместе со своими родными обворовали одну из квартир в доме, где раньше проживала.

"Не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху также всю размародерили — мама, папа, она и ее сожитель. Кричали, что мчс дыныры не пускает в эти квартиры, и они вызовут доблестную милицию", — рассказывают мариупольчане.

Ирина Волосатова, Мариуполь, визит путина
Ирина Волосатова во время общения с путиным

Сама Волосатова жила на проспекте Нахимова, однако некоторое время проживала вместе с родителями на проспекте Мира. Там якобы и произошел инцидент с мародерством. Известно, что еще в июне она сменила номер телефона с украинского на российский.

Проспект Нахимова в Мариуполе карта
Приблизительное местонахождение бывшей квартиры Волосатовой
Ирина Волосатова номер телефона
Украинцы фиксируют все изменения относительно предателей

"Типичный образ мариупольского ждуна, — прокомментировал ситуацию советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. — Неудивительно, что благодарит маньяка за изнасилование и убийство. Опять — должны понимать и говорить откровенно — для подобных мраzей жизни действительно улучшилось. Просто понимание "улучшения" у ждуна и человека кардинально разные. У нее теперь больше дармового, разжилась мародерством, на халяву получила новую квартиру. В остальном — без изменений. Как жила в социальном болоте, так там и живет".

Отметим, что во время визита владимира путина в Мариуполь он сам сидел за рулем автомобиля. Вместе с представителями российских властей и коллаборантами побывал в местной филармонии.

Многие видят в подобном шаге кремлевского руководителя серьезный символизм, ведь 16 марта исполнился год из серьезного авиаудара по Мариупольскому драмтеатру. Как известно, это послужило причиной гибели сотни людей.

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#Донбасс #Владимир Путин #Мариуполь #предатели