"Еще бы на колени встали!": в сети возмущены общением путина с жителями Мариуполя (видео)

Многие все еще не верят, что поездка путина на Донбасс — не постановочные кадры

В ночь на 19 марта российский диктатор владимир путин побывал в оккупированном Мариуполе. Многие детали указывают либо на постановку пропаганды, либо на заранее продуманный шаг политика, максимально обезопасившегося от возможных опасностей. Одна из таких — общение политика с якобы местными жителями, которая уже выглядит несколько странно, учитывая действующий в городе комендантский час.

Соответствующие видео разместили росСМИ. Учитывая, что Мариуполь продолжает быть одной из самых больших ран российско-украинской войны, многие пользователи сети сразу же обратили на него внимание.

В ролике присутствует несколько десятков человек (часть из них — охрана диктатора). Кто-то радостно пожимает путину руку, кто-то утверждает, что "наконец-то дождались", а кто-то — откровенно признается, что ждал "русского мира".

"Спасибо вам за победу! Мы дождались! Мы за вас молимся! — заявила одна из предполагаемых жительниц Мариуполя. — Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь…"

Подобные слова выглядят очень странно, учитывая общее состояние оккупированного города. Несмотря на то, что в одном из районов россияне активно продолжают строить новые дома, во всех остальных все еще хватает разбитых домов и разрушенной инфраструктуры. Впрочем, путин, как и водится "хорошему царю", пообещал "расширить рай" еще больше.

При этом хорошо известно, что предыдущая жизнь людей была искалечена именно из-за российской армии, которая прицельно разрушала Мариуполь во время штурма.

Пожалуй, именно поэтому реакция соцсетей весьма прогнозируема. Кое-кто откровенно насмехается над таким спектаклем, а кто-то не понимает поведения "мариупольцев".

Отметим, что во время своего визита в Мариуполь владимир путин самостоятельно управлял автомобилем и побывал в местной филармонии. При этом в сети уже обратили внимание на несколько интересных моментов его поездки, демонстрирующих некоторые особенности, характерные для российской пропаганды.