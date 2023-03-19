Сам ездил за рулем: появились первые фото и видео путина с якобы поездки в Мариуполь

Вместе с путиным в кадре постоянно находится заместитель председателя правительства марат хуснуллин

В россии продолжают утверждать, что диктатор владимир путин побывал с рабочей поездкой в Донецкой области. Пропагандистские медиа показали фото и видео с якобы пребывания политика в разрушенном оккупантами Мариуполе. Самое интересное то, что пути самостоятельно находились за рулем автомобиля, который, по утверждениям кремля, передвигался по улицам захваченного города.

Первые фото и видео опубликовали представители "РИА Новости". Напомним, что в "поездке" путина сопровождал замглавы правительства рф марат хуснуллин.

Первоначально появился ролик только из автомобиля, в котором вроде бы находился российский диктатор. Он ничего не говорил и был снят со спины, что мешает подтвердить реальность его пребывания в Мариуполе. Однако человек, сидящий на переднем сиденье рядом с водителем вполне может быть хуснуллиным. Именно этот человек рассказывает "путину", как город пытаются отстроить.

Верхом цинизма выглядит то, что именно армия рф стала причиной страшной трагедии в Мариуполе, разрушив почти всю инфраструктуру. Однако теперь российские политики показывают, что реконструируют отдельные районы и кредитуют местных жителей, решивших вернуться домой.

Впоследствии появились еще и кадры из якобы Мариупольской филармонии, пребывание в которой путин прокомментировал словами "удобно, красиво".

Первое фото путина из якобы филармонии в Мариуполе

путин вместе с хуснилиным

Вопросов этот момент вызывает немало, ведь именно в этой филармонии в свое время россияне устанавливали на сцене клетки, чтобы устроить публичное судилище над воинами из "Азовстали". Да и само помещение, выдаваемое за художественное здание, выглядит весьма странно — не совсем соответствует фотографиям филармонии 2018 года, которые можно найти в сети.

Так выглядел зал филармонии Мариуполя в 2018 году. Фото из сети

Внутренний интерьер филармонии очень отличается

Следует добавить, что, по утверждениям окупантов, путин после Мариуполя посетил штаб армии рф в Ростове-на-Дону, где руководят оккупационными войсками в Украине.

Отметим, что многие пользователи сети убеждены, что "поездка" путина в Мариуполь — очередная выдумка окупантов и заранее смонтированный ролик.

Это может быть вполне спланированной провокацией, учитывая символизм последних дней. Как известно, 16 марта исполнился год из серьезного авиаудара по Мариупольскому драмтеатру, в результате которого погибли сотни человек. А 18 марта — это дата начала жестоких боев за "Азовсталь".