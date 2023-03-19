"Приїхав милуватися руїнами та братніми могилами": у Зеленського відреагували на путіна в Маріуполі

Злочинця завжди тягне на місце злочину

В Україні відреагували на поїздку військового злочинця володимира путіна у тимчасово окупований Маріуполь. В Офісі президента назвали це цинізмом, а також зауважили, що злочинці часто повертаються на місця своїх злочинів.

Свою думку щодо цього висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що путін своїм візитом вкотре показав свій цинізм, а також відсутність каяття за свої злочини.

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", — каже Подоляк.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна у справі у викраденні українських дітей. Російський диктатор тепер не зможе залишати територію росії тому, що за її межами на нього чекає в’язниця. путіна можуть і повинні затримати на території 123 країн.

Раніше ми писали, що Шольц відреагував на рішення МКС про арешт путіна.

Також ми повідомляли, що президент США Джо Байден заявив, що звинувачення на адресу путіна виправдані.