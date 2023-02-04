Українські хакери зламали брифінг МЗС РФ з кібербезпеки – відео

Рівень кібербезпеки у системі МЗС РФ дуже низький

Українські хакери зламали організований МЗС РФ брифінг з питань кібербезпеки для країн Африки та звинуватили Росію у тероризмі та веденні колоніальної війни, а потім заспівали гімн України. Відеозапис брифінгу передало Guildhall джерело в українській розвідувальній спільноті.

Міністерство закордонних справ РФ організувало брифінг із кібербезпеки для чиновників африканських країн з метою залучення їх до співпраці. Однак під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати Росію у тероризмі, веденні колоніальної війни проти України та спробах використати африканські країни у власних цілях. Один із учасників навіть вирішив заспівати гімн України.

Очевидно, що брифінг було зламано українськими хакерами, що свідчить про низький рівень кібербезпеки у системі МЗС РФ.

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