Уровень кибербезопасности в системе МИД РФ очень низок

Украинские хакеры взломали организованный МИД РФ брифинг по вопросам кибербезопасности для стран Африки и обвинили Россию в терроризме и ведении колониальной войны, а потом спели гимн Украины. Видеозапись брифинга передаk Guildhall источник в украинском разведывательном сообществе.

Министерство иностранных дел РФ организовало брифинг по кибербезопасности для чиновников африканских стран с целью привлечь их к сотрудничеству. Однако, во время брифинга некоторые его участники начали обвинять Россию в терроризме, ведении колониальной войны против Украины и попытках использовать африканские страны в собственных целях. Один из участников даже решил спеть гимн Украины.

Очевидно, что брифинг был взломан украинскими хакерами, что свидетельствует о низком уровне кибербезопасности в системе МИД РФ.

Читайте также: Оставшихся в России айтишников хотят бросить на войну