Украинские хакеры взломали брифинг МИД РФ по кибербезопасности – видео
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Уровень кибербезопасности в системе МИД РФ очень низок
Украинские хакеры взломали организованный МИД РФ брифинг по вопросам кибербезопасности для стран Африки и обвинили Россию в терроризме и ведении колониальной войны, а потом спели гимн Украины. Видеозапись брифинга передаk Guildhall источник в украинском разведывательном сообществе.
Министерство иностранных дел РФ организовало брифинг по кибербезопасности для чиновников африканских стран с целью привлечь их к сотрудничеству. Однако, во время брифинга некоторые его участники начали обвинять Россию в терроризме, ведении колониальной войны против Украины и попытках использовать африканские страны в собственных целях. Один из участников даже решил спеть гимн Украины.
Очевидно, что брифинг был взломан украинскими хакерами, что свидетельствует о низком уровне кибербезопасности в системе МИД РФ.
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