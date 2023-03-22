Утро в оккупированном Крыму началось с сильных взрывов: подробности и видео

Частично перекрыт рейд в Севастопольскую бухту, хотя причина официально не сообщается

Утро среды, 22 марта, для временного оккупированного Севастополя началось с нескольких сильных взрывов. Как отмечают местные жители, сразу после них в Севастопольской бухте закрыли рейд. Кроме этого громкие звуки якобы звучали из нескольких районов города. Интересно, что подобная ситуация в Крыму повторяется уже не первый раз за последние несколько дней — перед этим громко было в Джанкое.

Детали сообщают очевидцы происшествия в местных Telegram-чатах, на канале "Севастополь слезам не верит" появилось видео одного из взрывов. Отметим, что большинство людей, заявивших о громких звуках, живут в центре города.

UPD. Пропагандистские медиа начали сообщать о якобы атаке беспилотников на Севастополь. Также в сети опубликована видеозапись, сделанная возле одного из молей — якобы с пожаром, вызванным горением сбитого дрона.

Несколько взрывов были такой силы, что в отдельных домах задрожали окна, а в машинах на улице начала работать сигнализация.

Кроме Севастопольской бухты, которая ныне перекрыта, также взрывы раздались якобы из Южного и Северного молов. Как известно, молем называют гидротехническое ограждающее сооружение, которое защищает акваторию порта от чрезмерно больших волн.

Отдельные жители заявляют, что "паники нет", а взрывы — это работа средств ПВО. Однако российские гауляйтеры в Крыму пока никак не комментируют ситуацию.

Севастополь на карте

Напомним, что предварительно в Джанкое во время взрывов был уничтожен поезд с ракетами "Калибр". Об этом сообщили в украинской разведке.

Российские оккупанты после этого решили нанести ответный удар и выпустили снаряды по Одессе. К счастью, обошлось без погибших, но одна из ракет попала в общежитие монастыря УПЦ МП.