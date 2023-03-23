Назло окупантам: над Кримом знову майорить прапор України (відео)

У Криму чекають на Україну

Поки росіяни в страху майбутнього контрнаступу ЗСУ готуються обороняти окупований Крим, самі кримчани вкотре показали, що чекають на прихід української армії. Це вони демонструють окупантам та Україні за допомогою наших державних символів.

Один із таких знаків був зафільмований місцевими жителями, розповів радник голови МВС Антон Геращенко, посилаючись на голову правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва.

Для того, щоб показати свою волю, українці встановили наш прапор на одному з найвищих місць в окрузі. Так, у селі Грушівка, що на південному сході окупованого півострова, на самому верху вежі тепер розвивається прапор України.

Варто зазначити, що, незважаючи на тривалу окупацію, український прапор та інші символи нашої держави нерідко з’являються на території півострова. Один із гучних випадків, пов’язаних із цим, стався нещодавно — на річницю війни з росією. Тоді прапор України здійняли над пам’ятною аркою — Графська пристань, що у Севастополі. При цьому сили опору з кожним днем лише набирають сили у Криму.

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