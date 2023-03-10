В Криму "за планом" будують лінію оборони, українці сміються: "Курортний сезон буде захоплюючим"

аксьонов заявив, що риття окопів на кримських пляжах погоджено із диктатором путіним

В тимчасово окупованому Криму щонайменше з грудня триває будівництво так званої оборонної лінії. Окупанти перерили десятки пляжів, встановлюючи "фортифікаційні споруди" — в очікуванні можливого наступу ЗСУ з Чорного моря. При цьому гауляйтер Криму сергій аксьонов переконує, що вся робота триває "за планом", а її будівництво відбувається "нестандартно".

Про це повідомляють "РИА Новости" із посиланням на пряму лінію з аксьоновим. Окупант переконує, що багато інформації розголошувати не може, але при зведенні подібних оборонних загороджень працює немало людей.

"Все за планом рухається. І насправді ми так діємо нестандартно, з урахуванням усього досвіду бойових дій, — підкреслив кримський гауляйтер. — Не просто йдемо за планами, які там були сто років тому".

Також він додав, що діє за принципом "хочеш миру — готуйся до війни", і краще бути готовими до будь-якого розвитку подій.

У мережі стверджують, що так виглядає нині один із пляжів Криму

Цікаво, що ще на початку осені сам же аксьонов переконував жителів Криму, а також російське керівництво у тому, що півострів достатньо захищений і додаткових заходів щодо оборони не потребує. Про це вже нагадали користувачі мережі.

Також не обійшлося й без людей, які відверто сміються над намаганнями окупантів захиститися від ймовірного наступу ЗСУ.

Між іншим, це не єдина "підготовка" окупантів до зустрічі українських військових в Криму. Вони почали організовувати "народні дружини", які, на їхню думку, допомагатимуть патрулювати територію у випадку бойових дій.

"Телеграф" раніше розповідав, для чого насправді росіяни можуть створювати окопи та захисні споруди на Кримському півострові. Свою думку з цього приводу висловив директор "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Юрій Смєлянський.