Що відомо про українських партизанів в Криму та як до них доєднатися

Сили спротиву окупантам посилюються з кожним днем

Тимчасово окупований український Крим чекає на повернення додому. Про можливість відновлення контролю над державними кордонами 1991 року вже цьогоріч говорять дедалі більше. Жителі півострова, які чекали путінську росію, почали розуміти, що війна буде програна Кремлем, а час відповідальності для всіх колаборантів наближається. Окупанти почали масово вивозити свої родини з Криму. Водночас стрімко стартував продаж нерухомості.

Зараз на території люди активно чинять спротив. На річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, у Севастополі замайорів український стяг. Невідомі вивісили прапор на арках на Графській пристані міста. Учасники партизанських рухів неодноразово натякали на причетність до підривів та мінувань на користь Збройним Силам України.

Проукраїнські настрої проявляються так чи інакше: люди співають пісні, промовляють слова "Збройні сили України", пишуть якісь написи на будинках, залишають жовту стрічку на знак підтримки незламних українців, б'ють машини із "Z‎"-символікою.

"Після звільнення Херсона жителі Криму почали ще більше виявляти свою активність і говорити про це відкрито. Я знаю зараз сотні людей, які протистоять окупантам на території півострова. І думаю, чим ближче будуть наші Збройні сили, тим яскравіше це буде. Вже зараз ми бачимо "Кримських партизанів", ми бачимо "Атеш", "Кримську бойову чайку", "Жовту стрічку", — каже представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю Радіо Свобода.

Росіяни вдають, що нічого не відбувається

Вибухи на складах боєприпасів у Криму

Партизанський рух "Атеш" взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.

"База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим "проєктом" і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини", – заявили партизани.

Тоді ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, внаслідок якої є загиблі військові. Пізніше проросійські кримські канали з посиланням на джерела у владних колах підтвердили цю інформацію, додавши про 200 евакуйованих військових в інше приміщення. Причиною пожежі окупанти назвали необережне поводження з вогнем.

Залізна дорога. Крим

Речник Центру національного спротиву та боєць Сил спеціальних операцій під час телемарафону розповів, що на диверсію з підривом залізниці росіяни відреагували так само. Почали вдавати, що нічого не відбувається та вигадувати нову брехню.

"Вони заявили, що пошкодження на залізниці в Криму були від вантажного потяга. Після того як в мережі з’явилися фото пошкоджень, росіяни зрозуміли, що така легенда не підійде. Бо там видно, що немає шматка колії. Тому вони сказали, що є відрізаний шматок залізниці, але не сказали, що це диверсія", — розповідає боєць.

Окупанти не мають підтримки серед цивільних, тому здійснюють репресії

Російська влада ще з 2014 року переслідує як тих, хто відкрито говорить про окупацію Криму, так і тих, хто виступає за збереження української та кримськотатарської мови, культури, ідентичності. Росіяни катують кримчан, убивають, відмовляють у належній медичній допомозі, переслідують за політичними й релігійними мотивами.

На круглому столі з нагоди Дня спротиву окупації Криму, який відзначається 26 лютого, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про значний масштаб репресій.

За даними Омбудсмана, наразі росія утримує 180 громадян у місцях позбавлення волі в межах політично мотивованого або релігійного кримінального переслідування, з них – 116 кримських татар. Із загальної кількості бранців 40 осіб заарештовані та перебувають у СІЗО, 122 – ув’язнені в тюрмах, ще 18 українців росія утримує без жодного статусу. Це лише ті дані, які відомі державним органам. Насправді жертв російської окупації може бути в сотні разів більше.

"Ми чітко простежуємо переслідування Росії за етнічним та релігійним походженням. Вона забороняє абсолютно всі громади, окрім Російської православної церкви. Російська Федерація створила тут систему тиску на місцеве населення", – заявив Лубінець.

Зараз Україна домагається звільнення бранців Кремля дипломатичним шляхом через тристоронні перемовини та Кримську платформу. До цієї роботи залучено 64 омбудсмани з різних країн світу. Однак про цілковиту безпеку репресованих українців можна говорити тільки після деокупації територій.

До боротьби з окупантами у Криму можна доєднатися

Рух опору "Жовта стрічка"

Партизани вважають, що мешканців Криму вже можна готувати до деокупації. Зараз повстанці потребують більше інформації від місцевих про розташування російських військових та їхньої техніки. Про що повідомляють у мережі.

У телеграм-каналах також поділились інформацією, що у Джанкойському районі окупанти обладнали ремонтні бази для своєї техніки. Інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна.

Кожен може чинити спротив на своєму місці. На створеному ССО сайті "Спротив" є спеціальна інструкція для майбутніх партизанів. Тут можна почитати, як саме можна допомогти та вибрати свою позицію. За допомогою платформи ви можете анонімно повідомити про місце перебування росіян, навчитися виготовляти вибухівку, підривати ворожі танки, протидіяти пропаганді тощо.

Однак перш ніж зайти на сайт, варто поставити VPN на мобільний телефон.

Окрім того, державне підприємство "Дія" створило чат-бот "єВорог", за допомогою якого теж можна повідомити про місце перебування росіян, їхню техніку тощо. Це безсумнівно допоможе партизанам та бійцям ЗСУ наблизити перемогу.

Як стверджує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, з початку запуску сервісом скористалися понад 455 тисяч разів. Заявки користувачів обробляють кілька ліній підтримки, відсіюючи неправдиві та непотрібні. Якщо повідомлення містить дані про російську техніку чи військових, то передається до Міноборони, якщо про вибухонебезпечні предмети — то ДСНС.