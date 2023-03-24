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Война — день 394: оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Донбассе несмотря на потери

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Бои за Украину продолжаются 394 дня
Бои за Украину продолжаются 394 дня. Фото Телеграф

Оперативно о главном 24 марта

Полномасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается 394 дня. Оккупанты продолжают атаковать Украину ракетами. Также не прекращаются тяжелые бои во всех ключевых точках фронта. "Горячее" всего на Донбассе, а именно в районе Бахмута. Однако там у россиян никаких существенных успехов нет, зато потери в живой силе и технике растут изо дня в день.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Евросоюз планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против россии уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С данными за 21 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 391: российское наступление выдыхается, но ожесточенные бои продолжаются

О происходившем 22 марта читайте в материале: Война — день 392: враг бьет по жилым домам дронами и ракетами

Информация за 23 марта доступна в сводке: Война — день 393: россияне "отгребают" под Бахмутом, но готовят новую подлость

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#Украина #Россия #Война