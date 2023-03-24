Бразилия зовет Китай "мирить" Украину с россией - в Европе некоторые не против

Эксперты скептически настроены по поводу нейтральности Бразилии

В Бразилии снова заговорили о создании группы стран для посредничества в мирных переговорах между Украиной и страной-агрессором россией.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на главу бразильского МИД Мауру Виейру.

Сообщается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для прекращения войны в Украине. Он намерен выступить с таким предложением в ходе визита в Поднебесную.

"Мы очень заинтересованы в продвижении или помощи в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу", — передает издание слова Лулы.

Издание отмечает, что левый бразильский лидер стремится восстановить дипломатическое влияние Бразилии после относительной изоляции предыдущего правительства Жаира Болсонару, но сопротивляется присоединению к западным странам, передающим оружие Украине.

Ранее в этом году Лула сказал, что будет продвигать идею группы стран-посредников, заявив, что "Китаю пора запачкать руки".

"Мое предложение состоит в том, чтобы мы создали группу стран, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и россией, чтобы попытаться найти мир", — добавил он.

При этом эксперты скептически настроены по данному поводу, потому как Бразилия не в состоянии повлиять на исход этой войны, а также многие не считают ее нейтральным арбитром ввиду её членства в БРИКС (группа, в которую входят россия, Китай, Индия и Южная Африка).

Стоит отметить, что по поводу войны и переговорах с Китаем заговорили и в Испании. Так, её премьер Педро Санчес считает, что мир должен прислушаться к Поднебесной, чтобы найти решение войны в Украине.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушиваться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе положить конец этой войне и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", — сказал он.

Напомним, что после визита Си Цзиньпина к путину, который приветствовал предложения, изложенные в его "мирном плане", Поднебесная стала активно продвигать свои идеи среди стран Запада.