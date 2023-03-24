Китай продвигает свой "мирный план" на Западе, а у Байдена заявили о "невоенном" возвращении территорий

Китай призвал сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров о войне россии

Китай продолжает продвигать свой так называемый "мирный план" по войне в Украине и теперь ищет поддержки для него на Западе.

Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты выяснили, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров о войне россии. С таким предложением он обратился в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль", — сказал Ван И во время телефонного разговора.

По его словам, прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров "должно стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой".

Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после визита главы Китая Си Цзиньпина в россию, во время которого владимир путин приветствовал предложения, изложенные в китайском "мирном плане".

На фоне этого прозвучало интересное заявление от государственного секретаря США Энтони Блинкена, которые допустил, что Украина не все свои территории будет возвращать военным путем, возможна и дипломатия.

"Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться на земле, возможно, будет территория, которую они решат вернуть другими способами", — таким образом он ответил на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который спросил, поддерживают ли США президента Украины Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым.

При это Блинкен подчеркнул, что "это должны быть украинские решения о том, каким они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны. Чего мы не хотим, так это того, чтобы это урегулировалось в таком месте и таким образом, чтобы россияне просто перегруппировались, перевооружились, а затем снова атаковали".

Напомним, что "мирный план" Китая был принят весьма холодно, как на Западе, так и в Украине. Например, Владимир Зеленский назвал его "личными мыслями" Поднебесной, однако выразил надежду, что с Китаем можно сотрудничать.