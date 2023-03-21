путин и Си Цзиньпин сделали заявление насчет "мирного плана" Китая
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В россии одобрительно смотрят на "мирный план" Китая
Российский диктатор владимир путин заявил, что многие положения "мирного плана" Китая по войне в Украине могут быть взяты за основу в будущем мирном соглашении.
Как сообщают российские СМИ, об этом он заявил во время совместного выступления перед журналистами с главой компартии Китая Си Цзиньпином.
"Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования в Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", — заявил путин.
После этого Си Цзиньпин добавил, что его страна всегда выступала за мир и поддержание диалога.
"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров", — отметил он.
По словам главы КНР, его страна "твердо стоит на верной стороне истории", а сам он надеется на поддержание тесных контактов с путиным для развития двусторонних отношений.
Как сообщалось ранее, в конце февраля Китай обнародовал "мирный план", в котором содержался призыв прекратить боевые действия и прекратить введение односторонних санкций. Стоит отметить, что в украинском обществе он вызвал в основном критические комментарии.
"Телеграф" поговорил с экспертом-международником Артуром Харитоновым, который рассказал, что не так с этим планом и какие скрытые нюансы он содержит.