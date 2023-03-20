Лидер Китая в москве договаривается с путиным. Главные заявления и все, что нужно знать о визите

Пекин назвал этот визит "путешествием мира"

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, где он, как ожидается, пробудет с визитом с 20 по 22 марта. Самолет лидера КНР занял первое место в рейтинге наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За полетом Boeing 747 Air China на пике следили более ста тысяч пользователей.

Ожидается, что Пекин продемонстрирует себя в качестве потенциального миротворца и предложит определенные пути прекращения войны россии против Украины.

"Телеграф" собирает последние новости и заявления о визите Си в Москву:

Первые слова Си: "Китай будет стоять вместе с россией"

Во время прибытия в москву Си сказал, что россия и Китай являются хорошими соседями и партнерами, цитирует его пропагандистское агентство ТАСС.

"Рад по приглашению президента владимира путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и лучшие пожелания правительству и народу россии", — цитирует агентство Си Цзиньпина.

Он отметил, что Китай готов вместе с россией стоять на страже мирового порядка , основанного на международном праве.

Си Цзиньпина в аэропорту "Внуково" встречали вице-премьер Чернышенко и военный оркестр:

Россияне встречают лидера Китая

Что должно быть на встрече

Ранее спикер кремля дмитрий песков заявил, что во время обеда в понедельник путин и Си затронут вопросы, связанные с Украиной. Во вторник запланированы более широкие переговоры с участием официальных лиц обеих стран по ряду вопросов.

В китайской газете People's Daily путин опубликовал статью, где указал, что Китай и россия не готовы мириться с попытками их ослабления со стороны США. Китай изображает визит Си как "путешествие дружбы" и называет войну "украинским кризисом", заявляя, что будет играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Ранее Китай удивил мир успехом в посреднических переговорах между Ираном и Саудовской Аравией. Охваченный этим успехом, Си призвал Китай играть большую роль в управлении глобальными делами.

В прошлом месяце Китай призвал к прекращению огня и мирным переговорам между Киевом и москвой и предложил "мирный план".

Первая встреча путина с лидером другой страны после ордера

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и уполномоченной по правам ребенка марии львово-беловой, ответственной за депортацию детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Кремль не признает авторитет Международного уголовного суда. В Китае отметили, что МКС должен занять "справедливую позицию" и "уважать иммунитет" кремлевского диктатора.

Напомним, что в США, например, с оптимизмом смотрят на возможный разговор лидеров Украины и Китая, а вот эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал "Телеграфу" о том, почему этот разговор не приведет к положительным сдвигам.