Путин написал статью для Китая: насмешил словами об Украине и "международном праве"

Хозяин кремля в очередной раз врет об "уважении Устава ООН" и гуманитарных норм

Потенциальный участник судебного процесса в Гааге, президент рф владимир путин известен своими попытками прослыть "великим историком". С этой целью он строчит лженаучные статьи о "едином народе" и "общем прошлом" украинцев и русских.

Но так как ситуация меняется, и украинцы после массовых убийств, расстрелов и бомбардировок со стороны рф не только не открывают свои "братские объятия", а, наоборот, наносят удары по агрессору, кремлевский фюрер вынужден срочно менять свою тактику, и пишет уже о том, сколь многое объединяет русских и китайцев.

По мнению владимира путина, которое он изложил в очередной "статье" своих копирайтеров, российско-китайские отношения сегодня "выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах".

Также роспрезидент считает, что дипломатические отношения рф с Китаем — "образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами".

По большому счету, все это обычная "политическая корректность", до которой украинцам не должно быть никакого дела, ведь речь идет об отношениях других государств.

Но повод "напрячься" появляется чуть позже, когда престарелый диктатор заводит в статье речь о нашей стране, благодаря Поднебесную за "взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями".

"Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного", — пишет человек, чьи войска нарушили не только Устав организации, но и все нормы существования мира после Второй мировой. Кроме того, о "гуманности" говорит тот, чьи войска бомбят мирные города и инфраструктуру соседней страны, чьи нелюди насилуют и расстреливают украинцев, стирая с лица земли села и города.

"россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами", — утверждает сумасброд, который "запамятовал", что Украина предлагала переговоры в самом начале вторжения, а в апреле прошлого года, после Бучи и Ирпеня, после изгнания армия агрессора из северных областей страны, переговоры с нелюдями-садистами уже вряд ли кому были нужны.

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", — пишет кремлевский лузер, чья единственная надежда осталась на "китайский ленд-лиз", ведь остальные "союзнички" находятся под санкциями, да и способности их, мягко говоря, ограничены.

В общем и целом, загнанный в угол украинофоб путин лебезит перед китайским сюзереном, так как оказался в полной изоляции, и ему срочно нужна помощь, особенно в военной сфере.

Свой опус путин опубликовал статью в китайской газете "Жэньминь жибао", а ее вариант на русском языке появился на сайте кремля.

Конечно, еще полтора года назад высказывания путина могли бы вызвать интерес у части украинцев и мирового сообщества, но сейчас, когда всем стало понятно, что в кремле сидит патологический лгун и не совсем здоровый психически человек, к ним нельзя относиться без презрительной усмешки. За более чем год войны украинцы усвоили, что доверять путину и кремлю нельзя. Верить можно только ВСУ. Очень хотелось бы надеяться, что "китайские товарищи" также придут к подобному выводу и не будут навязывать миру свой "мирный план".

Напомним, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в москву начнется 20 марта и завершится 22 марта. Встреча глав государств в формате тет-а-тет состоится 20 марта, основные переговоры запланированы на 21 марта в Кремле.