Путін написав статтю для Китаю: насмішив словами про Україну та "міжнародне право"

Господар кремля вкотре бреше про "повагу до Статуту ООН" та гуманітарних норм

Потенційний учасник судового процесу в Гаазі, президент росії владимир путін відомий своїми спробами прославитися як "великий історик". З цією метою він пише лженаукові статті про "єдиний народ" і "спільне минуле" українців та росіян.

Але оскільки ситуація змінюється, і українці після масових вбивств, розстрілів та бомбардувань з боку росії не тільки не відкривають свої "братські обійми", а, навпаки, завдають ударів по агресору, кремлівський фюрер змушений терміново змінювати свою тактику, і пише вже про те, як багато об’єднує росіян і китайців.

На думку володимира путіна, яке він виклав у черговій "статті" своїх копірайтерів, російсько-китайські відносини сьогодні " виступають наріжним каменем регіональної, та й глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, служать гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах ".

Також президент рф вважає, що дипломатичні відносини росії з Китаєм — "зразок гармонійного творчого співробітництва між великими державами".

За великим рахунком, все це звичайна "політкоректність", до якої українцям не має бути жодної справи, адже йдеться про відносини двох інших держав.

Але привід "напружитися" з’являється трохи пізніше, коли старезний диктатор заводить у статті річ про нашу країну, дякуючи Піднебесній за "зважену лінію КНР у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні ".

"Як і китайські друзі, ми виступаємо за неухильне дотримання Статуту ООН, повагу до норм міжнародного права, у тому числі гуманітарного", — пише людина, чиї війська порушили не лише Статут організації, а й усі норми існування світу після Другої світової. Крім того, про "гуманність" говорить той, чиї людожери бомбять мирні міста та інфраструктуру сусідньої країни, чиї нелюди гвалтують та розстрілюють українців, стираючи з лиця землі села та міста.

" Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори були припинені аж ніяк не нами", — стверджує навіжений, який "забув", що Україна пропонувала переговори на самому початку вторгнення, а у квітні минулого року, після Бучі та Ірпеня, після вигнання армії агресора з північних областей країни, переговори з нелюдями-садистами вже навряд чи комусь були потрібні.

"Вдячні за виважену лінію КНР у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їх передісторії та справжніх причин. Вітаємо готовність Китаю зіграти конструктивну роль у справі врегулювання кризи", — пише кремлівський лузер, чия єдина надія залишилася на Китай. Адже інші " союзнички " перебувають під санкціями, та й можливості їх, м’яко кажучи, обмежені.

Загалом, загнаний у кут українофоб путін лебезить перед китайським сюзереном, оскільки опинився в повній ізоляції, і йому терміново потрібна допомога, особливо у військовій сфері.

Свій опус путін опублікував в китайській газеті "Женьмінь жибао", а її варіант російською з’явився на сайті кремля.

Звичайно, ще півтора роки тому висловлювання путіна могли б викликати інтерес у частини українців та світової спільноти, але зараз, коли всім стало зрозуміло, що в кремлі сидить патологічний брехун і не зовсім здорова психічно людина, до них не можна ставитися без зневажливої усмішки. За понад рік війни українці засвоїли, що довіряти путіну та кремлю не можна. Вірити можна лише ЗСУ. Дуже хотілося б сподіватися, що "китайські товариші" також дійдуть такого висновку і не нав’язуватимуть світу свій "мирний план".

Нагадаємо, що візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви розпочнеться 20 березня і завершиться 22 березня. Зустріч глав держав у форматі тет-а-тет відбудеться 20 березня, основні переговори заплановано на 21 березня у Кремлі.