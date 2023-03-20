Лідер Китаю у москві домовляється з путіним. Головні заяви та все, що треба знати про візит

Пекін назвав цей візит "мандрівкою миру"

Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до москви, де він, як очікується пробуде з візитом з 20 по 22 березня. Літак лідера КНР посів перше місце в рейтингу рейсів, що найбільш відстежуються, у світі. За польотом Boeing 747 Air China на піку стежили понад сто тисяч користувачів.

Очікується, що Пекін продемонструє себе у ролі потенційного миротворця та запропонує певні шляхи у припиненні війни росії проти України.

"Телеграф" збирає останні новини та заяви щодо візиту Сі до москви:

14:23 — Україна уважно стежить за візитом Сі Цзіньпіна, — МЗС України.

Україна сподівається на позитивні результати цього візиту, передає "Радіо Свобода", зокрема, що Пекін використає свій вплив на москву, щоб вона припинила агресивну війну.

Перші слова Сі: "Китай стоятиме разом з росією"

Під час прибуття до москви Сі сказав, що росія і Китай є хорошими сусідами та партнерами, цитує його пропагандистська агенція ТАСС.

"Радий по запрошенню президента володимира володимировича путіна знову прибути на землю нашого близького сусіда з державним візитом. Від імені китайського уряду та народу висловлюю щирі слова привітання та найкращі побажання уряду та народу росії", — цитує агентство Сі Цзіньпіна.

Він зазначив, що Китай готовий разом з росією стояти на сторожі світового порядку , заснованого на міжнародному праві.

Сі Цзіньпіна в аеропорту "Внуково" зустрічали віце-прем'єр Чернишенко та військовий оркестр:

Росіяни зустрічають лідера Китаю

Що має бути на зустрічі

Раніше речник Кремля дмитро пєсков заявив, що під час обіду в понеділок путін і Сі торкнуться питань, пов’язаних з Україною. На вівторок заплановані більш широкі переговори за участю офіційних осіб обох країн з низки питань.

У китайській газеті People's Daily путін опублікував статтю, де вказав, що Китай та рф не готові миритися зі спробами їх ослаблення з боку США. Китай же зображує візит Сі як "подорож дружби" та називає війну "українською кризою", заявляючи, що відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Раніше вже Китай здивував світ успіхом у посередницьких переговорах між Іраном та Саудівською Аравією. Охоплений цим успіхом, Сі закликав Китай відігравати більшу роль в управлінні глобальними справами.

Минулого місяця Китай закликав до припинення вогню та мирних переговорів між Києвом і москвою та запропонував "мирний план".

Перша зустріч путіна з лідером іншої країни після ордеру

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна й уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової, відповідальної за депортацію дітей з окупованих територій України у рф. Кремль не визнає авторитет Міжнародного кримінального суду. У Китаї зазначили, що МКС має зайняти "справедливу позицію" та "поважати імунітет" кремлівського диктатора.

Нагадаємо, що в США, наприклад, з оптимізмом дивляться на можливу розмову лідерів України та Китаю, а ось експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів "Телеграфу" про те, чому ця розмова не призведе до позитивних зрушень.