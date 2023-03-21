путін і Сі Цзіньпін зробили заяву щодо "мирного плану" Китаю

У росії схвально дивляться на "мирний план" Китаю

Російський диктатор володимир путін заявив, що багато положень "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні можуть бути взяті за основу в майбутній мирній угоді.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це він заявив під час спільного виступу перед журналістами із головою компартії Китаю Сі Цзіньпіном.

"Мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання в Україні, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві", — заявив путін.

Після цього Сі Цзіньпін додав, що його країна завжди виступала за мир та підтримку діалогу.

"Хотів би наголосити, що по українському врегулюванню ми неухильно керуємося принципами статуту ООН, дотримуємося об’єктивної та неупередженої позиції, активно сприяємо примиренню та відновленню переговорів", — зазначив він.

За словами глави КНР, його країна "твердо стоїть на вірному боці історії", а сам він сподівається на підтримку тісних контактів із путіним для розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Китай оприлюднив "мирний план", у якому містився заклик припинити бойові дії та припинити введення односторонніх санкцій. Варто зазначити, що в українському суспільстві він викликав переважно критичні коментарі.

"Телеграф" поговорив з експертом-міжнародником Артуром Харитоновим, який розповів, що не так із цим планом і які приховані нюанси він містить.