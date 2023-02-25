"Все оно очень гнилое": эксперт указал на опасные моменты мирного плана Китая

Артур Харитонов проанализировал "Телеграфу" скрытые ловушки в инициативе КНР по прекращению войны в Украине

Предложенный Китаем так называемый "мирный план" из 12 пунктов в действительности содержит немало скрытых моментов, которые идут вопреки интересам Украины и откровенно подыгрывают кремлю.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт-международник Артур Харитонов, анализируя положения обнародованного документа.

"Не произошел самый худший сценарий, когда ранее Китай прописывал в своих документах передачу россии оружия. Этого нет. Но все равно Китай продолжает пророссийский курс, сам по себе это — кричащий документ. Там есть много нюансов, на которые стоит обратить внимание украинцам, прежде всего украинскому правительству. Речь идет о таких моментах, как снятие с россии всех санкций. Потому что КНР подчеркнула, что не признает санкций против россии, кроме тех, которые наложены Совбезом ООН (где соответственно россия и Китай все блокируют)", — говорит он.

Также, по словам Харитонова, Китай все же требует соблюдать интересы рф, подчеркивая свою предыдущую позицию относительно вступления Украины в НАТО и нераспространения Альянса на восток. "Это все, конечно, прописывается непрямым текстом, а более завуалировано, — продолжает он. — Есть нюансы с достаточно такими фарисейскими заявлениями Китая по поводу гуманитарных коридоров. Потому что в прошлом году Пекин отказал правительству Украины и Верховной Раде относительно переговоров о гуманитарных коридорах. Сейчас же он требует обеспечивать эти коридоры, не уточняя, куда они должны быть направлены".

Кроме того, как добавляет международник, Китай "отныне почему-то захотел включиться в процесс восстановления Украины, куда его явно не приглашают".

"То есть все оно, я бы сказал, очень гнилое", — говорит эксперт.

Комментируя угрозу углубления отношений кремля и Пекина в военной сфере для усиления армии рф в войне против Украины, международник отметил, что Китай и сейчас оказывает россии помощь военного характера. Однако пока речь не идет о конкретном мощном вооружении, "как, например, ракеты или боевые ударные дроны, танки или что-то подобное".

"Речь идет прежде всего о компонентах. Эти факты уже установлены… Здесь как раз и возникает та ситуация, когда Китай дает какую-то формулу мира, основывающуюся на доктрине Си Цзиньпина и Компартии, которая является альтернативной украинской формуле мира. То есть КНР хочет продвигать другую опцию, которую Украина не признает. И Китай не уточняет, какие будут последствия для Украины, если она откажется признавать китайско-пророссийскую формулу мира. Как раз здесь и есть риск, что в случае, если Украина не будет отказываться от своей формулы мира, тогда КНР, возможно, уже будет предоставлять россии какое-то вооружение", — объясняет он.

Артур Харитонов напомнил, что Китай даже до сих пор официально не признает агрессивную войну россии против Украины, называя ее кризисом, говоря, "что в ней (войне. — Авт.) виноваты США, что Америку нужно остановить, прекратить вооружение Украины западными союзниками, прекратить стрелять, и в таком формате вести переговоры с россией, фактически придерживаясь интересов рф".

"Следовательно, есть такая вероятность и риски, что Китай, по его мнению, для сбалансирования ситуации может начать оказывать военную поддержку россии, и нам нужно очень внимательно наблюдать за этим процессом", — резюмирует эксперт.

Напомним, в Офисе президента Украины негативно отреагировали на "мирные" предложения Китая. Помимо того свою оценку "мирным" инициативам КНР поставил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", НАТО и Байден тоже прокомментировали "мирный план" Китая. Ключевые союзники Украины высказались достаточно скептически к предложениям Пекина и заявили, что к Китаю "нет большого доверия".