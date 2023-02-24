Не только Эрдоган и Макрон: еще один президент хочет "помирить" Украину и россию

В россии уже приступили к изучению данного предложения

Посредником в будущих переговорах между Украиной и россией желает стать президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, стремясь вернуть свою страну на мировую политическую арену.

План бразильского лидера заключается в том, чтобы создать группу стран, которая, возможно, будет включаться в себя Китай, Индию и Индонезию, для посредничества в мирных переговорах между Украиной и страной-агрессором россией. Об этом пишет издание Bloomberg.

Стоит добавить, что ранее Китай, Турция и многие другие страны также стремились выступить посредниками в переговорах в ходе конфликта. Относительно инициативы президента Бразилии, в Министерстве иностранных дел россии уже начали изучать предложение лидера.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип ранее предложил себя в роли посредника между Украиной и россией в мирном процессе. Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о желании стать ключевым переговорщиком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 февраля Генассамблея ООН поддержала проект резолюции о том, что россия должна прекратить боевые действия на территории Украины и вывести с нее свои войска. Бразилия оказалась в числе тех стран, которые проголосовали "за".