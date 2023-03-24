Готовится что-то серьезное? Зеленский удивил решением по Северодонецку

В Северодонецке появилась своя военная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать три новые военные администрации для населенных пунктов в Луганской области.

Удивляет то, что все они находятся на неподконтрольных территориях. Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенного на сайте Офиса президента.

Речь идет о Горском и Попасной, что в Северодонецком районе, а также о самом Северодонецке.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, об отходе украинских военных от Северодонецка стало известно 24 июня 2022 года. Среди причин такого решения представители Нацгвардии назвали желание спасти побольше военнослужащих, поскольку вести качественную оборону среди разрушенных зданий стало невозможным.

При этом за время осады города было уничтожено около 10-11 тысяч оккупантов, среди которых большинство являлись кадровыми российскими военными.