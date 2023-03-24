Готується щось серйозне? Зеленський здивував рішенням щодо Сєвєродонецька

У Сєвєродонецьку з’явилася своя військова адміністрація

Президент України Володимир Зеленський наказав створити три нові військові адміністрації для населених пунктів у Луганській області.

Дивує те, що вони перебувають на непідконтрольних територіях. Про це сказано у тексті відповідного указу, розміщеного на сайті Офісу президента.

Йдеться про Гірське та Попасну, що у Сєвєродонецькому районі, а також про сам Сєвєродонецьк.

"У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, про відхід українських військових від Сєвєродонецька стало відомо 24 червня 2022 року. Серед причин такого рішення представники Нацгвардії назвали бажання врятувати більше військовослужбовців, оскільки вести якісну оборону серед зруйнованих будівель стало неможливим.

За час облоги міста було знищено близько 10-11 тисяч окупантів, серед яких більшість були кадровими російськими військовими.