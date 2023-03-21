Война — день 391: российское наступление выдыхается, но ожесточенные бои продолжаются

Оперативно о главном 21 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 391 день. Оккупанты продолжают давить на направлении Бахмута и линии Сватово — Кременная, однако прорвать оборону ВСУ им не удается. При этом аналитики не исключают, что российское наступление достигло своей кульминации, а противник исчерпал свои наступательные возможности. Однако в украинском командовании не исключают, что с контрнаступлением придется повременить.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония договорились о совместной закупке артиллерийских снарядов в рамках инициативы ЕС. К ним также присоединилась Норвегия, которая членом ЕС не является.

О происходившем 18 марта читайте в материале: Война — день 388: масштабные сражения на Донбассе и активизация боев на юге

Информация за 19 марта доступна в сводке: Война — день 389: оккупанты пытаются наступать на востоке и готовятся к новому ракетному удару

С данными за 20 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 390: оккупанты давят на Бахмут и укрепляют оборону Крыма