США ввели санкции против лукашенко и его самолета: кто еще в списке

Америка осуждает репрессии лукашенко против граждан Беларуси, которые не поддерживают диктаторский режим

США ввели новые санкции против александра лукашенко и Беларуси. Также в санкционный список попали члены ЦИК Беларуси и несколько предприятий.

Об этом сообщается на сайте Минфина США в пятницу, 24 марта. Причиной наложения санкций стали репрессии против жителей Беларуси, которые несогласны с результатами выборов президента в 2020 году.

"Санкции вводятся в ответ на жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества, продолжающиеся в связи с мошенническими президентскими выборами в августе 2020 года. Эти действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов призвать режим в Минске к ответу за его соучастие в необоснованной войне россии против Украины", — говорится в сообщении.

Авторитарный режим лукашенко распространяется также на государственные предприятия и чиновников. Они помогают белорусскому президенту получать значительные доходы и инвестировать их в репрессии против граждан.

Кроме президента Беларуси под санкциями оказались несколько физических лиц:

директор "БелАЗа" Сергей Олегович Никифорович;

директор "МАЗа" Валерий Валерьевич Иванкович;

члены ЦИК Беларуси: Игорь Васильевич Карпенко, Елена Анатольевна Балдовская, Денис Владимирович Дук, Елена Константинова Кунцевич, Александр Геннадиевич Ткачев, Екатерина Александровна Федосенко, Александр Владимирович Южик.

Кроме того, под санкциями оказался сам ЦИК Беларуси, Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) и Минский автомобильный завод (МАЗ), а также президентский самолет Boeing 737.

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