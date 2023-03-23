Партнеры противника. Армения стала площадкой для поставок "санкционки" в рф

Торговля между Арменией и россией, а также торговля Еревана со странами ЕС внезапно и непропорционально выросла за последний год, сообщает 5 канал. В целом данные Берлинского центра Южного Кавказа основаны на официальной статистике Армении, свидетельствуют, что экспорт из ЕС в Армению в 2021 году составил €753 млн, а в 2022 — уже €1,3 млрд. При этом экспорт из Армении в рф в 2021 году составил $840 млн, а в 2022 году вырос до $2,4 млрд. Это красноречиво демонстрирует, что внешнеэкономические интересы и деятельность Еревана почти полностью перепрофилировались под интересы страны-агрессора.

Армения помогает россиянам закупать множество товаров широкого потребления. От микросхем и смартфонов до автомобилей западных производителей, прекративших официальную деятельность в россии. Однако подобная торговля далека от "невинных" поставок пармезана или косметики. Так, например, управление контроля за иностранными активами Минфина США включило армянскую компанию Taco LLC в санкционный список из-за ее тесного взаимодействия с российской радиоавтоматикой. Ведь компания в обход санкций специализируется на покупке иностранного оборудования военной промышленности рф. По данным OFAC, радиоавтоматика платит Taco за импорт комплектующих и организацию процесса закупок в Армении.

Кроме того, по данным издания Bloomberg, Армения помогает оснащать российскую военную технику запчастями от стиральных машин и холодильников. Армения импортировала больше стиральных машин из Европейского Союза за первые восемь месяцев этого (2022) года, чем за последние два года вместе взятые. Официальные лица в Европе уже заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, которые оказываются в российской военной технике, такой как танки после ее вторжения в Украину", — говорится в публикации.

Известен и тот факт, что именно через армянский рынок идут поставки иранских дронов-камикадзе и бомбящих мирные города Украины ракет. Польское издание New Eastern Europe сообщает, что Иран поддерживает войну россии против Украины руками Армении.

В Соединенных Штатах Америки официальные источники подтверждают сотрудничество россиян с армянами. В частности, в Трехсторонней ноте Минюста, Минторга и Казначейства США Армения была названа среди площадок, обычно используемых для незаконной переправки санкционных товаров ограниченного доступа в россию и Беларусь.

Главное управление разведки МОУ также зафиксировало это в публичном заявлении. "Для реэкспорта российской продукции на международные рынки, поставки планируется осуществлять под видом армянской продукции и экспортировать ее в третьи страны", — говорится в сообщении украинской разведки.

Хотя "партнеры" и не пытаются скрыть тесного взаимодействия по обходу санкций меры по кремлю. Так, российский глава правительства Мишустин констатировал, что торговля между странами выросла почти наполовину. А его "коллега" Пашинян отметил, что россия является главным стратегическим партнером для Армении.