Торгівля між Вірменією та росією, а також торгівля Єревану з країнами ЄС раптово і непропорційно зросла протягом останнього року, повідомляє 5 канал. Загалом, дані Берлінського центру Південного Кавказу засновані на офіційній статистиці Вірменії, свідчать, що експорт з ЄС до Вірменії у 2021 році становив €753 млн, а у 2022 — вже €1,3 млрд. При цьому експорт з Вірменії до рф у 2021 році становив $840 млн, а у 2022 зріс до $2,4 млрд. Це красномовно демонструє, що зовнішньоекономічні інтереси та діяльність Єревану майже цілковито перепрофілювались під інтереси країни-агресора.

Вірменія допомагає росіянам закуповувати безліч товарів широкого вжитку. Від мікросхем та смартфонів до автівок західних виробників, котрі припинили офіційну діяльність у рф. Однак, подібна торгівля далека від "невинних" поставок пармезану чи косметики. Так, наприклад, управління контролю за іноземними активами Мінфіну США включило вірменську компанію Taco LLC у санкційний список через її тісну взаємодію з російською радіоавтоматикою. Адже компанія в обхід санкцій спеціалізується на закупівлі іноземного обладнання воєнної промисловості РФ. За даними OFAC, радіоавтоматика платить Taco за імпорт комплектуючих та організацію процесу закупівель у Вірменії.

Крім того, за даними видання Bloomberg, Вірменія допомагає оснащувати російську військову техніку запчастинами від пралок та холодильників. "Вірменія імпортувала більше пральних машин із Європейського Союзу за перші вісім місяців цього (2022) року, ніж за останні два роки разом узяті. Офіційні особи в Європі вже заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин, що опиняються в російській військовій техніці, такій як танки, після її вторгнення в Україну", — йдеться у публікації.

Відомий і той факт, що саме через вірменський ринок йдуть поставки іранських дронів-камікадзе та ракет, котрі бомблять мирні міста України. Польське видання New Eastern Europe повідомляє, що Іран підтримує війну Росії проти України руками Вірменії.

В Сполучених Штатах Америки офіційні джерела підтверджують співпрацю росіян з вірменами. Зокрема у Тристоронній ноті Мін'юсту, Мінторгівлі та Казначейства США Вірменію було названо серед майданчиків, які зазвичай використовуються для незаконної переправки санкційних товарів обмеженого доступу в Росію та Білорусь.

Головне управління розвідки МОУ також зафіксувало це у публічній заяві. "Для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки, постачання планується здійснювати під виглядом вірменської продукції та експортувати її до третіх країн", — йдеться у повідомленні української розвідки.

Хоча "партнери" і не немагаються приховати тісної взаємодії з обходу санкцій заходу для кремля. Так російський голова уряду Мішустін констатував, що торгівля між країнами зросла майже наполовину. А його "колега" Пашинян зазначив, що росія є головним стратегічним партнером для Вірменії.