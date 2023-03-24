США ввели санкції проти лукашенка та його літака: хто ще у списку

Америка засуджує репресії лукашенка проти громадян Білорусі, які не підтримують диктаторський режим

США ввели нові санкції проти олександра лукашенка та Білорусі. Також до списку санкцій потрапили члени ЦВК Білорусі та кілька підприємств.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США у п’ятницю, 24 березня. Причиною накладення санкцій стали репресії проти мешканців Білорусі, які не згодні з результатами виборів президента у 2020 році.

"Санкції вводяться у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху та громадянського суспільства, які тривають у зв’язку з шахрайськими президентськими виборами у серпні 2020 року. Ці дії також наголошують на готовності Сполучених Штатів закликати режим у Мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні росії проти України" , — йдеться у повідомленні.

Авторитарний режим лукашенка поширюється також на державні підприємства та чиновників. Вони допомагають білоруському президенту отримувати значні прибутки та інвестувати їх у репресії проти громадян.

Крім президента Білорусі, під санкціями опинилися кілька фізичних осіб:

директор "БелАЗу" Сергій Олегович Никифорович;

директор "МАЗу" Валерій Валерійович Іванкович;

члени ЦВК Білорусі: Ігор Васильович Карпенко, Олена Анатоліївна Балдовська, Денис Володимирович Дук, Олена Константинова Кунцевич, Олександр Геннадійович Ткачов, Катерина Олександрівна Федосенко, Олександр Володимирович Южик.

Крім того, під санкціями опинився сам ЦВК Білорусі, Білоруський автомобільний завод (БелАЗ) та Мінський автомобільний завод (МАЗ), а також президентський літак Boeing 737.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Сербії закликали ввести санкції проти росії. Країна вважається "товаришем" росії і з початку вторгнення в Україну не ввела жодної санкції проти росії або її представників.