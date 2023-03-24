По Украине запустили авиабомбы, ракеты и "Шахеды": подробности ночной атаки по городам

Одну из областей атаковали более 10 управляемых бомб

Вечером 23 марта и затем в ночью российские оккупанты совершили очередную атаку по украинским городам. Захватчики применили авиабомбы, дроны-камикадзе "Шахеды" и высокоточные авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность" и противолокационные ракеты Х-31.

Под удар врага попали в частности Сумская и Одесская области, а также Кривой Рог. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Началось все (атака — ред.) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО", — отметил Игнат.

По его словам, Сумскую область атаковали более 10 управляемых бомб. Информация о последствиях этой атаки сейчас устанавливается.

Кроме того, российские захватчики также применяли "Шахеды", совершая атаку на Кривой Рог и север страны. Были задействованы и противолокационные ракеты Х-31.

"Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", — подытожил спикер ВС ВСУ.

В то же время в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины пишут о том, что примерно в 21:30 23 марта силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось сбить две ракеты Х-59, которые оккупанты запустили из акватории Черного моря по Одесской области.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что благодаря работе системы ПВО 1 вражеский БПЛА был сбит. Однако есть попадания пяти беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 марта российские захватчики обстреляли Запорожье. Вражеская ракета попала в жилой дом в спальном районе города.