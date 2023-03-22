В Запорожье прогремели несколько взрывов: что известно сейчас

Российские оккупанты продолжают кошмарить мирное население Украины

Ближе к полудню среды, 22 марта, в Запорожье раздалось несколько мощных взрывов. Местные жители утверждают, что насчитали минимум четыре громких звука, а самым мощным был первый. В регионе объявлена воздушная тревога. Напомним, что только накануне ночью Украина пережила массированную атаку "дронами", в результате которой пострадали несколько областей.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал всех жителей Запорожья срочно пройти в укрытие. Отдельные мониторинговые паблики сообщают, что в воздухе над областью зафиксировано еще несколько враждебных целей, которые могут направляться в город.

11:55 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что под вражеским огнем в Запорожье находятся жилые кварталы, а также остров Хортица.

Официальная информация пока не поступала, однако некоторые источники утверждают, что в Запорожье могут быть прилеты. Некоторые делятся в сети видео со звуками взрывов, которые слышали жители города.

По всей вероятности, областной центр могут обстреливать ракетами С-300. Всех людей просят находиться в безопасных местах.

По данным медиа "5 редакция", враг может "комбинировать" снаряды, применяемые во время атаки по Запорожью. Речь идет как о крылатых ракетах, так и об упомянутых С-300.

Напомним, что накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате несколько пострадавших, а также зафиксирован прилет в местное общежитие для священнослужителей УПЦ МП.

Ночью враг применил беспилотники, чтобы ударить по Киевщине. В Ржищеве есть несколько прилетов, погибли по меньшей мере четыре человека.