Десятки людей в больнице, есть погибшие: на Киевщине ночью "шахед" попал в общежитие (фото)

Из общежития были срочно эвакуированы сотни жителей

В ночь на 22 марта Киевская область оказалась в прицеле вражеских беспилотников. Все "шахеды", направленные на столицу, были успешно уничтожены, однако несколько БПЛА наделали беды в других городах — в частности, Ржищеве. В результате попадания российского беспилотника были разрушены несколько этажей сразу двух общежитий. Также досталось и учебному корпусу местного профессионального лицея. Ночью в городе вспыхнуло несколько пожаров, на их ликвидацию были отправлены спецподразделения спасателей.

Подробности российской атаки рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, а также глава Нацполиции Киевщины Андрей Небытов в своем Telegram-канале. По словам главного полицейского региона, первые взрывы в Ржищеве прогремели около трех часов ночи. После этого спокойствие общины нарушили еще несколько громких звуков.

Общая площадь возгорания составила 330 квадратных метров. Из общежитий было эвакуировано более 200 жителей, часть одного из зданий почти полностью разрушена.

Ржищев Киевской области на карте

Вот так выглядит прежнее пятиэтажное общежитие

Как говорит Небытов, в больницу были госпитализированы более двух десятков человек. По состоянию на 7 утра известно о трех погибших и двух серьезно раненых. Также под завалами удалось найти одного выжившего. По разным данным, еще четыре или пять человек могут находиться под обломками здания, поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели, полицейские и кинологи.

Спасатели сразу же бросились разбирать завалы

Пожар пришлось оперативно ликвидировать

Обломков от здания немало

"Погибли невинные люди, в том числе и водитель скорой, приехавший спасать граждан. Это еще одно позорное военное преступление оккупанта", — подчеркнул Андрей Небытов.

Поисковые работы продолжаются и при свете дня

Напомним, что этой ночью Украина подверглась массированной атаке "шахедов". Как отметили в Генштабе ВСУ, силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 16 из 21 вражеских целей. Перед этим же россияне ударили ракетами по Одессе.

"Телеграф" сообщал, что один из снарядов попал в жилой дом, а другой — частично разрушил общежитие монахов УПЦ МП.