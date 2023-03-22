Есть жертвы: стало известно о разрушениях в двух областях Украины после ночной атаки дронов

В Киевской области известно о трех погибших минимум

Атака россиян на украинские мирные города в ночь на 22 марта не обошлась без разрушений и новых жертв. После ракетного удара по Одессе враг запустил поздно вечером несколько десятков "шахедов", атаковавших не один украинский регион. Больше всего досталось Киевщине, где есть погибшие, и Житомирщине — здесь не обошлось без разрушений инфраструктуры.

Детали сообщили представители Киевской и Житомирской ОВА, а также в пресс-службе ГСЧС Украины. Добавим, что, по данным Генштаба, всего Украину атаковал 21 беспилотник, однако 16 из них удалось уничтожить.

В Киевской области "шахеды" попали в несколько гражданских объектов в Обуховском районе. Известно о частичном разрушении 4 и 5 этажей в двух общежитиях, а также трехэтажного учебного корпуса профлицея. Из-за удара БПЛА вспыхнули пожары, на ликвидацию которых оперативно отправились спасатели.

Спасатели на месте происшествия

Известно о, по меньшей мере, трех погибших и двух раненых, также одного человека удалось спасти. Продолжается разбор завалов и поиск вероятных жертв.

В целом количество травмированных из-за атаки дронов в Киевской области составляет 7 человек.

В Житомирской области произошло попадание в один из инфраструктурных объектов. К счастью, в этом регионе обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что в результате ночного ракетного удара по Одесской области тоже были зафиксированы попадания в гражданские объекты. В частности, пострадало общежитие монахов УПЦ МП.