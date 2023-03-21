Российская ракета в Одессе попала в общежитие монастыря УПЦ Московского патриархата: есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Появились фото и видео последствий ракетного удара по Одессе

Вечером вторника, 21 марта, россияне нанесли удар по Одессе, в результате которого две крылатые ракеты все же достигли своих целей.

Как информирует Telegram-канал "Ху**ая Одесса", одна из них упала на здание общежития монахов УПЦ МП на территории одного из городских монастырей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь сообщил, что предварительно установлено, что обстрел велся ракетами Х-59, две из которых были сбиты, а еще две упали на территории города.

Он также подтвердил информацию, что одна из ракет упала на территории монастыря и повредила трехэтажное жилое здание. Вследствие попадания есть трое пострадавших.

Фотографии с места происшествия обнародовала пресс-служба ГСЧС области. Спасатели добавили, что после удара в здании возник пожар на площади 40 квадратных метров, однако его быстро потушили.

Как известно, из-за своего месторасположения Одесса и область часто становится целью ударов россиян. Так 9 марта во время масштабного ракетного удара в области был поврежден энергетический объект.